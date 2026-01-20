TORONTO, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Gestion mondiale d'actifs Scotia annonce aujourd'hui les distributions en espèces de janvier 2026 pour les FNB Scotia inscrits à la cote de la Bourse Cboe Canada qui versent des distributions mensuelles. Les porteurs de parts inscrits en date du 27 janvier 2026 recevront le 3 février 2026 les distributions en espèces suivantes :

FNB Scotia Symbole boursier Distribution en

espèces par part ($) Fréquence des

distributions FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia SITB 0,047 Mensuelle FNB indiciel d'obligations canadiennes à investissement

responsable Scotia SRIB 0,022 Mensuelle

Pour en savoir plus sur les FNB Scotia, visitez la page sur les fonds négociés en bourse Scotia.

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

