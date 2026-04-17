TORONTO, le 17 avril 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion mondiale d'actifs CIBC (« GP CIBC ») a annoncé aujourd'hui qu'elle rouvrira le Fonds d'actions américaines Renaissance (le « Fonds ») aux investisseurs le 30 avril 2026 ou vers cette date. Cela signifie que le Fonds sera ouvert à tous nouveaux achats de porteurs de parts nouveaux ou existants, y compris les achats effectués par le truchement de plans de placements périodiques. Le Fonds vise à produire une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés cotées sur les principales bourses américaines ou domiciliées principalement aux États-Unis.

Le Fonds avait auparavant fait l'objet d'un plafonnement à l'égard de tous les investisseurs le 9 décembre 2020.

À compter du 30 avril 2026 ou vers cette date, les responsabilités de gestion de portefeuille du Fonds d'actions américaines Renaissance seront assumées par Emory W. (Sandy) Sanders, Jr. de CIBC Private Wealth Advisors, Inc. Sandy possède plus de deux décennies de leadership reconnu dans la gestion de portefeuille d'actions, ayant été le fer de lance de stratégies phares au sein de grandes sociétés de placement nord-américaines. Il dirige actuellement l'élaboration et la gestion de stratégies actives d'actions américaines dans toutes les capitalisations boursières au sein de CIBC Private Wealth Advisors, Inc.

Gestion de patrimoine CIBC se réserve le droit de plafonner le Fonds ou de restreindre autrement les investissements dans le Fonds à une date ultérieure.

Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d'investir. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié, composez le 1 888 888-3863. Vous pouvez également vous en procurer un exemplaire auprès de votre conseiller. Les renseignements ou analyses concernant les caractéristiques actuelles du fonds commun de placement ou la façon dont le gestionnaire de portefeuille gère le fonds commun de placement et qui sont présentés en complément aux renseignements figurant dans le prospectus ne constituent pas une analyse d'objectifs ou de stratégies de placement importants, mais uniquement une analyse des caractéristiques actuelles ou de la façon d'appliquer les stratégies et d'atteindre les objectifs de placement, et peuvent changer sans préavis. Les titres du fonds commun de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d'assurance-dépôts et ne sont pas garantis.

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MD Investissements Renaissance est une marque déposée de Gestion d'actifs CIBC inc. et est offert par cette société.

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À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

À propos de Gestion globale d'actifs CIBC

Gestion globale d'actifs CIBC (GGA CIBC), la filiale de gestion d'actifs de la Banque CIBC, est l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au Canada. Établie en 19721, Gestion globale d'actifs CIBC offre une vaste gamme de solutions de placement, notamment des fonds communs de placement, des FNB, des solutions de portefeuille, des placements non traditionnels, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée et une gestion de portefeuille institutionnelle. Comptant des équipes partout au Canada et aux États-Unis, Gestion globale d'actifs CIBC offre des services à des particuliers à valeur nette élevée et à des clients institutionnels en Amérique du Nord ainsi qu'à des clients institutionnels partout dans le monde. Au 31 décembre 2025, GGA CIBC gérait 398 G$ d'actifs sous gestion2. Pour en savoir plus, visitez le site cibc.com/fr/asset-management ou suivez-nous sur LinkedIn.

1 TAL Gestion globale d'actifs inc., société privée de gestion de placements, a été fondée en 1972. La Banque CIBC a acquis une participation en 1994, puis 100 % en 2001. 2 Comprend 58 G$ d'actifs avec superposition de devises (montant nominal) et 29 G$ d'actifs gérés par des sous-conseillers tiers. Toutes les données sont exprimées en dollars canadiens. Au 31 décembre 2025.

SOURCE CIBC

Renseignements additionnels : Kira Smylie, Affaires publiques CIBC, 416 980-2949 ou [email protected]