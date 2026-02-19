TORONTO, le 19 février 2026 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui les distributions pour février 2026 de ses fonds négociés en bourse (FNB). Les porteurs de parts inscrits au 26 février 2026 recevront les distributions en espèces payables le 6 mars 2026.

Le détail des montants des distributions par part se présente comme suit :

Nom du FNB Invesco Symbole† Distribution par part ($) Fréquence des paiements Titres à revenu fixe Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF PFL 0,03899 Mensuelle Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF PSB 0,04790 Mensuelle Invesco Long Term Government Bond Index ETF PGL 0,05339 Mensuelle Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF (USD) IUFR.U 0,06148 Mensuelle Invesco Canadian Core Plus Bond ETF - $ CA ICCB 0,06601 Mensuelle Invesco Global Bond ETF - $ CA ICGB 0,06363 Mensuelle Titres à revenu fixe axés sur les facteurs ESG Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF BESG 0,05440 Mensuelle Invesco ESG Global Bond ETF - $ CA IWBE 0,04891 Mensuelle Revenu d'actions Invesco Canadian Dividend Index ETF PDC 0,13305 Mensuelle Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ICAE 0,06979 Mensuelle Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF - $ CA IUAE 0,03287 Mensuelle Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF - couvert en $ CA IUAE.F 0,03111 Mensuelle Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF - $ CA IIAE 0,06367 Mensuelle Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF - couvert en $ CA IIAE.F 0,06026 Mensuelle Actions à faible volatilité Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ CA ULV.C 0,05652 Mensuelle Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ CA hedged ULV.F 0,08002 Mensuelle Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ US ULV.U 0,04141 Mensuelle Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF TLV 0,10807 Mensuelle Actions équipondérées Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF - $ CA EQLI 0,15371 Mensuelle Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF - couvertes en $ CA EQLI.F 0,14919 Mensuelle Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF - $ US EQLI.U 0,14974 Mensuelle Actions américaines Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF - $ CA QQCI 0,17925 Mensuelle Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF - couvertes en $ CA QQCI.F 0,15417 Mensuelle Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF - $ US QQCI.U 0,15422 Mensuelle

† Un symbole boursier se terminant par « .U » désigne des parts libellées en dollars américains. Les parts libellées en dollars américains de ces FNB sont offertes par souci de commodité aux épargnants qui souhaitent investir dans ces FNB en dollars américains et recevoir les distributions et le produit de la vente ou du rachat des parts en dollars américains. Les parts libellées en dollars américains ne procurent pas de couverture contre le risque de change entre le dollar canadien et le dollar américain.

La composition fiscale des distributions des FNB Invesco sera déterminée annuellement et ne sera disponible qu'après la fin de l'année d'imposition des FNB Invesco.

Les placements dans les FNB peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à invesco.com/ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.

« Russell® » et « Russell 1000® » sont les marques de commerce de la société en question faisant partie du London Stock Exchange Group plc et des entreprises de son groupe (les « sociétés du groupe LSE ») et sont utilisées sous licence par les sociétés du groupe LSE. Aucune des sociétés du groupe LSE, approuvent ou font la promotion des FNB Invesco; les sociétés du groupe LSE et RA n'ont aucun lien avec eux et n'assument aucune responsabilité à l'égard de leur émission, de leur exploitation et de leurs opérations, et ne font aucune déclaration ou prédiction ni ne donnent aucune garantie quant aux résultats que peuvent produire les FNB Invesco ou quant à la pertinence des indices aux fins auxquelles Invesco les utilise.

Morningstar® est une marque déposée de Morningstar Inc. (y compris ses sociétés affiliées, « Morningstar ») utilisée à certaines fins par Invesco aux termes d'une licence. Morningstar ne parraine pas les FNB Invesco, ne les appuie pas, n'en vend pas les parts et n'en fait pas la promotion. Morningstar ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires d'un FNB Invesco ou à tout membre du public quant à l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans un FNB Invesco.

Les indices Nasdaq-100® Equal Weighted, Nasdaq-100® ESG, Nasdaq-100®, Nasdaq Next Generation 100 ESGTM, Nasdaq Next Generation 100 ESGTM et NASDAQ Select Canadian DividendTM sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés »), utilisé aux termes d'une licence accordée à Invesco Canada Ltée. Les sociétés ne se sont pas prononcées sur le ou les FNB Invesco quant à leur légalité ou leur caractère approprié. Le ou les FNB Invesco ne sont pas émis, approuvés, vendus ou recommandés par les sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES FNB INVESCO.

S&P®, S&P 500®, S&P Composite 1500® et Dividend Aristocrats® sont des marques déposées de S&P Global ou de ses sociétés affiliées (« S&P »). Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). TSX est une marque de commerce de TSX Inc. (« TSX »). Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à S&P Dow Jones Indices LLC ou à ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco. Les FNB Invesco ne sont pas commandités, avalisés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, TSX et les sociétés qui leur sont affiliées. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ces produits ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption des indices des FNB Invesco.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au monde; elle est au service de clients dans plus de 120 pays. Grâce à un actif sous gestion de 2 200 milliards de dollars américains au 31 décembre 2025, nous offrons une gamme complète de capacités de placement publiques, privées, actives et passives. Notre esprit de collaboration, notre vaste gamme de solutions et notre envergure mondiale font en sorte que nous sommes bien placés pour aider les investisseurs particuliers et institutionnels à repenser les défis et à trouver de nouvelles possibilités de réussite. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

