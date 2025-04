TORONTO, le 1 avril 2025 /CNW/ - Gestion globale d'actifs CIBC établit une nouvelle relation stratégique avec Longhouse Capital Partners Inc. (« Longhouse Capital Partners » ou « Longhouse »), une société de gestion d'actifs non traditionnels détenue majoritairement et dirigée par des Autochtones. Cette relation permettra aux clients institutionnels de Gestion globale d'actifs CIBC d'élargir leur accès aux marchés privés grâce à des investissements dans des instruments de placement non traditionnels gérés par des Autochtones, y compris des titres de créance liés aux infrastructures privées.

Longhouse Capital Partners se concentre principalement sur les titres de créance liés aux infrastructures privées pour financer les placements en actions des communautés autochtones dans des actifs tels que le transport d'électricité, l'énergie renouvelable, le transport, la transmission numérique et d'autres infrastructures essentielles. En mettant l'accent sur les investissements dans les titres de créances liés aux infrastructures privées à long terme, les instruments de placement de Longhouse Capital Partners visent à offrir aux investisseurs institutionnels la possibilité de soutenir les communautés autochtones et d'accéder à des rendements attrayants ajustés au risque.

« La mission de Longhouse, qui consiste à générer des rendements attrayants ajustés au risque pour les investisseurs tout en ayant un impact positif sur les communautés autochtones pour des générations, est alignée sur les objectifs de Gestion globale d'actifs CIBC, a déclaré Eric Bélanger, chef de Gestion globale d'actifs CIBC. Cette relation élargit les possibilités sur les marchés privés offertes à nos clients institutionnels, leur permettant de participer à des investissements uniques et à l'impact élevé. »

« Les peuples autochtones sont les gardiens des terres depuis des temps immémoriaux, et aujourd'hui, en tant que gardiens des capitaux, notre vision à long terme s'aligne sur nos valeurs et sur celles de la communauté financière, a déclaré Fred Di Blasio, chef de la direction de Longhouse Capital Partners et membre de la Première Nation de Huronne-wendat. Cette relation avec Gestion globale d'actifs CIBC renforce notre conviction que les communautés autochtones continuent d'évoluer en tant que gardiennes responsables des terres et des capitaux, soutenant le développement économique et les infrastructures essentielles pour tous les Canadiens, aujourd'hui et pour les sept prochaines générations. » Avec des partenaires clés comme Bernd Christmas K.C., membre de la Première Nation de Membertou, et Christian Sinclair, ancien chef de la Nation crie d'Opaskwayak, « Longhouse est prête à faire sa part pour soutenir les efforts de réconciliation économique ».

« La collaboration avec Longhouse Capital Partners nous permet d'offrir à nos clients institutionnels la possibilité d'investir dans des projets d'infrastructure autochtones qui associent croissance financière et résultats communautaires positifs, a déclaré Doug MacDonald, vice-président, chef mondiale de la distribution, Gestion globale d'actifs CIBC. Il ne s'agit pas seulement d'une occasion d'investissement. C'est une étape vers l'autonomisation des communautés autochtones et la contribution à leur croissance économique qui est un pilier clé de nos efforts de réconciliation avec les Autochtones. »

« Nous sommes fiers de travailler avec Gestion globale d'actifs CIBC, a déclaré Paul Cugno, chef de l'exploitation, Longhouse Capital Partners. Cette relation reflète notre conviction que les capitaux privés peuvent générer des rendements financiers stables à long terme pour les investisseurs et une autodétermination économique pour les communautés autochtones avec un impact social positif durable. »

Une allocation aux titres de créance liés aux infrastructures privées peut fournir aux portefeuilles des clients :

Des rendements ajustés au risque supérieurs à la moyenne

Une faible corrélation avec d'autres catégories d'actifs, offrant une diversification accrue

Une volatilité inférieure à celle des actifs cotés en bourse

La possibilité de saisir la prime pour non-liquidité tout en recevant des flux de trésorerie structurés

Des caractéristiques d'appariement actif-passif

De la résilience à travers les cycles économiques en raison de la nature essentielle des actifs d'infrastructures

Cette collaboration marque une étape importante pour faire progresser l'investissement responsable et met en lumière le rôle des capitaux privés pour stimuler le changement au sein des communautés autochtones.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de Gestion globale d'actifs CIBC

Gestion globale d'actifs CIBC inc. (GGAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GGAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. GGAC cumule plus de 300 milliards de dollars d'actifs sous gestion en décembre 2024.

À propos de Longhouse Capital Partners

Longhouse Capital Partners est une société indépendante spécialisée dans la création, la structuration et la gestion de stratégies de rechange. Longhouse dispose d'une équipe chevronnée de professionnels des marchés privés dévoués et adopte une stratégie de placement différenciée ainsi qu'une origine unique, avec pour mission de générer une incidence positive sur les communautés autochtones. Longhouse est bien placée pour répondre aux importants besoins en capital à long terme nécessaires pour construire et soutenir l'infrastructure du Canada. Pour en savoir plus sur Longhouse Capital Partners, consultez le https://www.longhousecapitalpartners.com.

Mentions juridiques

Le présent communiqué de presse est fourni à titre d'information seulement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'offre, ni un conseil ou une recommandation d'achat de titres ou d'autres instruments financiers, et ne peut être interprété comme tel. Ce communiqué de presse ne doit pas être considéré comme une offre de vente de titres dans tous les territoires de compétence. Une offre de titres, le cas échéant, sera effectuée conformément aux lois et aux règlements sur les valeurs mobilières applicables dans la juridiction concernée, et sera assujettie à un certain nombre de conditions et de facteurs. Tout investissement ou toute acquisition de titres doit être considéré comme hautement spéculatif. Aucun organisme de réglementation des valeurs mobilières n'a examiné ni approuvé de quelque façon que ce soit les renseignements contenus dans le présent communiqué de presse ou les mérites des titres mentionnés dans le présent communiqué.

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs ». Tout énoncé ou information qui exprime ou implique des discussions concernant des prévisions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements futurs ou des performances (souvent, mais pas toujours, en utilisant des mots ou des expressions comme « s'attend à », « est attendu », « anticipe », « croit », « planifie », « projette », « estime », « suppose », « entend », « stratégies », « cibles », « objectifs », « prévisions », « budgets », « calendriers », « potentiel » ou des variations de ces termes, ou déclarant que certaines actions, certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourraient » ou « seront » pris, se produire ou être atteints, ou le négatif de l'un de ces termes et expressions similaires) ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés ou des renseignements prospectifs. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter : les énoncés concernant l'incidence du partenariat sur les activités de Longhouse; les offres et les occasions découlant de la stratégie et des activités de Longhouse; la disponibilité d'occasions de placement ainsi que les rendements ajustés au risque attrayants ou supérieurs à la moyenne; et l'élargissement de l'accès aux marchés privés pour les clients institutionnels de la Banque CIBC.

Cette liste n'est pas exhaustive des facteurs qui peuvent influer sur les énoncés ou renseignements prospectifs de Longhouse. Les énoncés ou les renseignements prospectifs sont des énoncés qui concernent l'avenir et sont intrinsèquement incertains, et les réalisations réelles de Longhouse ou d'autres événements ou conditions futurs peuvent différer sensiblement de celles reflétées dans les énoncés ou renseignements prospectifs en raison de divers risques, incertitudes et autres facteurs. Certains facteurs peuvent faire en sorte que les résultats ne soient pas conformes aux attentes, estimations, descriptions ou intentions. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment à un énoncé prospectif ou à toute information connexe. Sauf exception prévue dans la loi, Longhouse ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, qu'il soit écrit ou oral, à la lumière de nouvelles données, d'événements futurs ou pour toute autre raison.

SOURCE CIBC

Personnes-ressources pour les médias : Andrew McGrath, Communications et affaires publiques CIBC, [email protected], 437-343-5387; Shawn Hall, Longhouse Capital Partners, [email protected], 604-619-7913