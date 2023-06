Gestion financière MD inc. (MD) a modifié du contenu sur son site Web

OTTAWA, ON, le 30 juin 2023 /CNW/ - MD a modifié du contenu sur son site Web pour indiquer clairement que seuls les fonds MD qui intègrent les facteurs ESG dans leurs stratégies de placement prennent en compte les critères et facteurs ESG. L'annexe A donne la liste des sections du site Web qui ont été modifiées.

Les stratégies de placement des fonds MD sont décrites dans le prospectus simplifié. Aucun changement n'a été fait au prospectus simplifié ni aux aperçus de fonds à la suite de la mise à jour du site Web. Sont toujours exclus du portefeuille de chacun des fonds MD les titres d'entreprises qui fabriquent du tabac ou des produits liés au tabac, ou dont l'activité principale est le cannabis ou les produits liés au cannabis.

La lecture du contenu sur le site Web de MD avant modification, en parallèle avec la section sur les critères ESG du prospectus simplifié, permettait à l'investisseur de comprendre quels fonds MD tenaient compte des facteurs ESG. Les modifications apportées au contenu du site Web clarifient davantage les choses. Ces modifications ont été demandées par les responsables de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario en lien avec leur examen des questions ESG.

Voici la liste complète des fonds MD qui ne tiennent pas compte des facteurs ESG dans leurs stratégies de placement telles que décrites dans le prospectus simplifié :

Nom du fonds Nom du fonds Fonds d'obligations MD Fonds collectif d'obligations à court terme

GPPMD Fonds d'obligations à court terme MD Fonds collectif d'obligations GPPMD Fonds monétaire MD Fonds collectif stratégique de rendement GPPMD Fonds stratégique de rendement MD Fonds collectif d'occasions stratégiques GPPMD Fonds d'occasions stratégiques MD Fonds collectif indice composé plafonné S&P/TSX

GPPMD Portefeuille conservateur Précision MD Fonds collectif indice S&P 500 GPPMD Portefeuille de revenu équilibré Précision MDMC Fonds collectif indiciel d'actions internationales

GPPMD Portefeuille équilibré modéré Précision MDMC

Portefeuille de croissance modérée Précision MDMC

Portefeuille équilibré de croissance Précision MDMC

Portefeuille de croissance maximale Précision MDMC







Pour en savoir plus sur les fonds MD, communiquez avec le Service à la clientèle de MD au 1 800 267-2332 ou rendez-vous au md.ca .

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de plus de 50 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD inc. (MD) a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins du Canada et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. MD comptait plus de 53,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 24 mai 2023. Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. est propriétaire à part entière de Gestion MD limitée. Portefeuilles Précision MDMC est une marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse utilisée sous licence. Gestion financière MD offre des produits et services financiers, la famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l'entremise du groupe de sociétés MD. Pour obtenir une liste détaillée de ces sociétés, rendez-vous à md.ca .

Annexe A

