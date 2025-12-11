OTTAWA, ON, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Gestion financière MD inc. (MD) a annoncé aujourd'hui qu'elle procéderait à la dissolution de la série A (destinée aux investisseurs particuliers) du Fonds collectif d'actions canadiennes GPPMD et du Fonds collectif d'actions américaines GPPMD le 15 février 2026 ou autour de cette date. La série A de ces deux fonds est fermée et n'accepte plus l'achat de parts additionnelles ou de nouvelles parts depuis 2001. La dissolution de cette série a pour but de simplifier la gamme de fonds et de prioriser les secteurs où la demande de la clientèle est forte.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec une conseillère ou un conseiller MD* ou appeler le Service à la clientèle de MD au 1 800 267-2332.

Les placements dans les fonds communs peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi ainsi que de frais de gestion et d'autres frais. Il importe de lire le prospectus avant d'effectuer des placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Pour obtenir un exemplaire du prospectus, veuillez communiquer avec votre conseiller MD, ou avec le Centre de courtage MD au 1 800 267-2332. La famille de fonds MD est gérée par Gestion financière MD inc.

Gestion MD limitée - Membre du Fonds canadien de protection des investisseurs

