OTTAWA, ON, le 1er mars 2021 /CNW/ - Gestion financière MD inc. (MD) a fait l'annonce aujourd'hui d'un ajout à sa plateforme de placement avec le lancement du Fonds collectif de crédit privé mondial Platine MDMC pour aider les médecins et les membres de leur famille à atteindre leurs objectifs financiers.

Dans le contexte actuel de taux d'intérêt extrêmement bas, le crédit privé offre une possibilité de diversification et vise à améliorer le rendement du portefeuille de l'investisseur, tout en préservant le capital et en diminuant la volatilité.

« MD est fière de proposer une autre option aux médecins et aux membres de leur famille qui investissent dans une optique de long terme. Avec cette nouvelle solution, ils auront accès à des placements non traditionnels qui ont longtemps été réservés aux investisseurs institutionnels », a déclaré Craig Maddock, vice-président, gestionnaire de portefeuille principal et chef de l'équipe de la Gestion multiactif chez MD.

Le Fonds collectif de crédit privé mondial Platine MDMC investira dans un portefeuille constitué principalement de prêts garantis de premier rang consentis à des entreprises nord-américaines et européennes de taille moyenne. L'objectif est non seulement d'offrir une source intéressante de rendement, mais aussi de soutenir l'activité de ces entreprises et, de là, la croissance économique régionale.

L'équipe de la Gestion multiactif de MD a supervisé avec succès plus de 3,5 milliards de dollars de placements dans des prêts privés et des titres à revenu fixe sur les marchés mondiaux. Elle peut ainsi mettre au service du Fonds tout ce savoir-faire ainsi que sa méthode de gestion éprouvée. Nous visons à construire le portefeuille autour des possibilités d'octroi de prêts les plus attrayantes. Pour y arriver, nous recherchons une exposition aux zones géographiques et aux entreprises qui correspondent à nos objectifs. Nous faisons ensuite équipe avec les gestionnaires de fonds les mieux placés pour financer cet ensemble diversifié de prêts.

Le crédit privé offre un potentiel de rendements supérieurs dans un contexte de faibles taux d'intérêt, tout en atténuant la volatilité. En le rendant accessible, MD continue d'honorer son engagement de longue date à contribuer au bien-être financier des médecins et de leur famille, en gardant leurs objectifs personnels et professionnels au cœur de ses priorités.

La gamme Platine MDMC, offerte par l'intermédiaire de Conseils en placement privés MD, propose des placements dans divers types d'actifs non traditionnels de qualité institutionnelle, comme le capital-investissement et l'immobilier privé, qui sont généralement hors de portée des investisseurs individuels.

Le Fonds collectif de crédit privé mondial Platine MDMC est le troisième fonds de placements privés offert en exclusivité aux médecins et aux membres de leur famille. Il s'ajoute au Fonds collectif immobilier mondial Platine MDMC, lancé en 2019, et au Fonds collectif de capital-investissement mondial Platine MDMC, en 2018.

Pour en savoir plus sur le Fonds collectif de crédit privé mondial Platine MDMC et sur l'approche de MD, consultez md.ca/creditprive.

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de plus de 50 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD inc. (MD) a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins canadiens et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. MD comptait plus de 57 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 16 février 2021. Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. détient une participation exclusive ou majoritaire dans ses sept filiales (le groupe de sociétés MD). Elle offre des produits et services financiers, gère la famille de fonds MD et assure la prestation des services-conseils en placement. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, veuillez consulter notre site à l'adresse md.ca .

Platine MDMC est une marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse utilisée sous licence.

Conseils en placement privés MD assure la prestation des services-conseils en placement offerts par Gestion financière MD inc.

