MONTRÉAL, le 20 juin 2023 /CNW/ - En sa qualité de gestionnaire des Fonds FÉRIQUE, Gestion FÉRIQUE a annoncé aujourd'hui le changement du sous-gestionnaire de portefeuille du Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié.

Le gestionnaire de portefeuille du Fonds Revenu mondial diversifié, Addenda Capital Inc. a choisi de remplacer le sous-gestionnaire de portefeuille Allianz Global Investors UK Limited avec le sous-gestionnaire Insight Investment International Limited, lequel changement prendra effet le ou vers le 4 août 2023.

Addenda Capital Inc. demeurera gestionnaire de portefeuille du Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié. L'objectif de placement du Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié demeurera inchangé.

À PROPOS DE GESTION FÉRIQUE

Fondée le 12 octobre 1999, Gestion FÉRIQUE ( www.ferique.com ) est le gestionnaire des Fonds FÉRIQUE. Il s'agit de la seule société de fonds de placement sans but lucratif au Canada dont l'unique objectif est de servir les intérêts des ingénieurs, des diplômés en génie et des membres de leur famille. La société offre 18 fonds communs de placement dont 5 portefeuilles représentant différentes catégories d'actif nécessaires à une saine diversification. La gestion des Fonds est confiée à des firmes externes réputées qui sont mandatées par Gestion FÉRIQUE selon leur spécialité respective. Les Fonds FÉRIQUE totalisent plus de 3,7 milliards de dollars et comptent plus de 24 100 participants au 31 mai 2023. Pour consulter la note légale.

