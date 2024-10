MONTRÉAL, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Gestion FÉRIQUE, le gestionnaire des Fonds FÉRIQUE, annonce les résultats de l'assemblée extraordinaire des porteur•ses de parts du Fonds FÉRIQUE Actions asiatiques et du Fonds FÉRIQUE Actions européennes (le « Fonds prorogé ») qui s'est tenue aujourd'hui, le 21 octobre 2024.

Les porteur•ses de parts des fonds concernés ont approuvé les résolutions préalablement annoncées visant à réorganiser le Fonds FÉRIQUE Actions asiatiques avec le Fonds FÉRIQUE Actions européennes et à modifier les objectifs de placement du Fonds FÉRIQUE Actions européennes.

Par suite de ce changement, le Fonds FÉRIQUE Actions européennes sera renommé Fonds FÉRIQUE Actions internationales et les sous-gestionnaires Threadneedle Asset Management Limited et Goldman Sachs Asset Management L.P. remplaceront Gestion d'actifs Lazard (Canada) inc. et Walter Scott & Partners Limited. La stratégie de placement du Fonds prorogé sera modifiée pour refléter les nouveaux objectifs de placement. Ces changements entreront en vigueur le ou vers le 25 octobre 2024. Gestion FÉRIQUE demeurera le gestionnaire de portefeuille du Fonds prorogé.

Il est prévu que le ratio de frais de gestion (RFG) du Fonds FÉRIQUE Actions internationales sera de 1,26 %, soit une diminution de cinq points de base (5 pb) par rapport au ratio de frais de gestion du Fonds FÉRIQUE Actions européennes.

Il est également prévu que le Fonds FÉRIQUE Actions asiatiques sera dissous à la suite de la réorganisation.

Pour plus d'informations concernant la réorganisation et le changement d'objectifs d'investissement susmentionnés, veuillez consulter la circulaire de sollicitations de procurations de la direction déposée sur le profil SEDAR+ de Gestion FÉRIQUE au www.sedarplus.ca ou sur le site web de Gestion FÉRIQUE au www.ferique.com.

À PROPOS DE GESTION FÉRIQUE

Fondée le 12 octobre 1999, Gestion FÉRIQUE (www.ferique.com) est le gestionnaire des Fonds FÉRIQUE. Il s'agit de la seule société de fonds de placement sans but lucratif au Canada dont l'unique objectif est de servir les intérêts des professionnel•les en génie et des membres de leur famille. La société offre 18 fonds communs de placement dont 5 portefeuilles représentant différentes catégories d'actif nécessaires à une saine diversification. La gestion des Fonds est confiée à des firmes externes réputées qui sont mandatées par Gestion FÉRIQUE selon leur spécialité respective. Les Fonds FÉRIQUE totalisent 4,3 milliards de dollars et comptent près de 24 000 participants au 30 septembre 2024.

Avis légal (ferique.com)

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sur les Fonds FÉRIQUE concernant la réorganisation et la modification d'objectifs de placement décrits plus haut, ainsi que les avantages et impacts en résultant. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimés du gestionnaire à la date où ces déclarations sont faites (incluant notamment la capacité du gestionnaire à réaliser les conditions de ces transactions), et elles sont assujetties à des incertitudes et à des risques intrinsèques concernant ces transactions, de sorte que les déclarations prospectives pourraient ne pas se matérialiser.

SOURCE Gestion FÉRIQUE

Pour information : Hugo Thibault, Vice-président, Marketing et développement corporatif, Gestion FÉRIQUE, 514 796-9206, [email protected]