Gestion et climat de travail au SIM - Ensemble Montréal réclame une enquête indépendante externe

MONTRÉAL, le 7 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Ensemble Montréal réclame une enquête indépendante externe sur les processus entourant la gestion et le climat de travail au sein du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). Suite à la diffusion du reportage d'Enquête jeudi soir sur le décès du pompier Pierre Lacroix et l'historique des embarcations de sauvetage, les élu.e.s de l'Opposition officielle sont préoccupés par les nombreux témoignages de pompiers et instructeurs nautiques voulant qu'il n'y ait eu aucune écoute à l'égard de leurs préoccupations et le manque d'imputabilité découlant de cette tragédie.

« S'il est essentiel que la lumière soit faite sur la mort du pompier Pierre Lacroix, il importe de la faire également sur la gestion interne des dénonciations et le suivi des recommandations des rapports destinés au SIM. Dans les circonstances, il ne fait pas de sens que le SIM enquête sur le SIM comme l'a proposé l'administration. Il est essentiel que cette enquête soit menée de façon indépendante et à l'externe », explique Abdelhaq Sari, porte-parole de l'Opposition officielle en matière de sécurité publique.

Mise en place de mesures préventives immédiates

Ensemble Montréal demande également que des panneaux préventifs soient mis en place immédiatement le long des berges pour informer les Montréalais.es que les rapides de Lachine comprennent une zone interdite à la navigation au sein de laquelle le SIM n'a pas l'autorisation d'intervenir. Dans le même esprit, le parti presse également l'administration de mener des démarches auprès de Transports Canada pour que des bouées latérales de signalisation soient installées aux abords de la zone interdite de navigation. Cela permettra ainsi de délimiter le secteur dans lequel les plaisanciers ne doivent pas s'aventurer.

« Les rapides de Lachine sont très convoités par les amateurs de sports nautiques. Or, si un accident survient, il peut être très difficile d'être secouru en raison de cette zone d'exclusion. L'enjeu présentement est que les personnes qui s'aventurent dans ce secteur le font à leurs risques et périls sans le savoir », déplore M. Sari.

Une motion en ce sens sera déposée lors du prochain conseil municipal le 24 octobre.

