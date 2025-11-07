Gestion durable, équitable et responsable de l'eau au Québec - Le gouvernement du Québec agit pour préserver l'eau en période de sécheresse

QUÉBEC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Confronté à une augmentation marquée des épisodes de sécheresse dans certaines régions, le gouvernement du Québec annonce le lancement d'un projet pilote de gestion active des prélèvements d'eau. Cette initiative vise à moderniser les pratiques de gestion de l'eau afin de mieux répondre aux besoins essentiels de la population, de soutenir les activités économiques et de préserver les écosystèmes.

Ce projet permettra d'évaluer la possibilité d'ajuster les prélèvements d'eau des grands utilisateurs, notamment les secteurs agricole, manufacturier, touristique et municipal, en fonction des quantités d'eau disponibles en temps réel dans les rivières visées. Lorsque le niveau d'eau est critique, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs pourrait demander à ces organisations de réduire ou suspendre temporairement leurs prélèvements.

Le projet pilote sera déployé dans la région du Centre-du-Québec, qui a connu plusieurs épisodes de bas niveau d'eau au cours des dernières décennies. Dans un premier temps, le ministère brossera un portrait détaillé des usages de l'eau dans les secteurs concernés, puis il définira les paramètres de la future approche de gestion active en collaboration avec les partenaires volontaires.

Des outils de communication seront également testés afin de faciliter le partage d'information sur les débits d'eau dans les bassins versants visés. À l'issue du projet, prévue en 2028, le gouvernement pourra évaluer son efficacité et déterminer la pertinence d'étendre cette approche à d'autres régions où les prélèvements exercent une pression importante sur la ressource.

Citations :

« L'eau est au cœur de notre avenir collectif. Ce projet pilote envoie un message clair : le Québec prend ses responsabilités face aux changements climatiques. Nous mettons en place une gestion moderne, permettant de réagir rapidement aux conditions hydriques. Il ne s'agit plus seulement de surveiller, mais d'agir. Les grands utilisateurs devront adapter leurs pratiques, car préserver l'eau, c'est protéger notre territoire, notre économie et notre qualité de vie. »

Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Nos producteurs agricoles sont en première ligne face aux effets des changements climatiques, notamment en période de sécheresse. Ce projet pilote, en plein cœur d'une région agricole importante, permettra de mieux comprendre et prévoir les besoins en eau du secteur, tout en assurant une gestion plus souple et adaptée de la ressource. C'est une démarche essentielle pour soutenir une agriculture durable et résiliente. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Bien que le Québec soit riche de son eau, certaines régions connaissent une augmentation des épisodes de sécheresse. Cette situation s'explique notamment par la demande accrue de certains secteurs d'activité et par les changements climatiques, qui exacerbent les pressions exercées sur nos ressources en eau.

Dans le Centre-du-Québec, particulièrement dans le secteur de Nicolet-Bécancour, la demande en eau de surface est très élevée par rapport aux débits à certains moments de l'année. Des pressions sur la ressource sont également constatées dans d'autres régions, particulièrement lors des étés secs, et dans des régions qui vivent une croissance démographique et du développement.

En vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (Loi sur l'eau), entre autres, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs doit veiller à la gestion durable, équitable et efficace de l'eau au Québec en vue d'assurer la protection de nos ressources. Son rôle inclut l'autorisation des prélèvements d'eau qui dépassent 75 000 litres par jour ou qui visent l'embouteillage d'eau de source ou minérale. Les autorisations délivrées peuvent être assorties de conditions. Des mécanismes de suivi peuvent également être exigés.

Les travaux entourant le projet pilote ont débuté à l'été 2025 et se poursuivent cet automne avec le démarrage des travaux plus techniques avec les partenaires. La fin du projet pilote est prévue en 2028.

En plus des rencontres de travail pour brosser le portrait des usages de l'eau et élaborer les paramètres de la future gestion active des prélèvements, la diffusion d'indicateurs de pression des eaux est prévue dans le cadre d'une mesure du Plan national de l'eau. Ces derniers aideront à mieux prévoir la disponibilité de la ressource partout au Québec.

Lien connexe :

