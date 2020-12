Les FNB indiciels d'actions ESG Morningstar TD offrent aux investisseurs une solution ESG différenciée à faible coût

TORONTO, le 1er déc. 2020 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé aujourd'hui le lancement de trois fonds négociés en bourse (FNB) liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans sa gamme croissante de solutions ESG. Les FNB indiciels d'actions ESG Morningstar TD ont été conçus pour offrir aux investisseurs une exposition similaire à l'indice général du marché, tout en investissant dans des sociétés de premier ordre qui favorisent des changements positifs.

« À GPTD, nous cherchons toujours plus de moyens d'aider les Canadiens à harmoniser leurs placements avec leurs valeurs », a affirmé Rob Vanderhooft, chef des placements, GPTD. « Nos nouveaux FNB indiciels d'actions ESG Morningstar TD offrent une façon pratique, peu coûteuse et différenciée d'investir dans des sociétés dont la note ESG est supérieure à celle d'entreprises comparables. Que les investisseurs cherchent à investir sur les marchés boursiers canadiens, américains ou internationaux en mettant l'accent sur les facteurs ESG, ils profiteront de l'approche rigoureuse et engagée de GPTD en matière d'investissement durable. »

Chacun des FNB est conçu pour suivre de près la performance d'un indice d'émetteurs à moyenne ou à grande capitalisation dans sa région respective, dont des sociétés dont la note ESG est supérieure à celle d'entreprises comparables. Les FNB indiciels d'actions ESG Morningstar TD suivants commencent à être négociés à la Bourse de Toronto (TSX) aujourd'hui.

Nom du fonds Symbole boursier TSX Frais de gestion FNB indiciel d'actions canadiennes ESG Morningstar TD TMEC 0,10 % FNB indiciel d'actions américaines ESG Morningstar TD TMEU 0,15 % FNB indiciel d'actions internationales ESG Morningstar TD TMEI 0,20 %

GPTD est heureuse de tirer parti des capacités de construction d'indices et de recherche de Morningstar, un fournisseur indépendant de recherche sur les placements et fournisseur d'indices, ainsi que de Sustainalytics, une société mondialement reconnue de recherche et de notation en lien avec les facteurs ESG et société de Morningstar, afin d'offrir aux investisseurs canadiens une solution ESG de premier ordre qui utilise un processus de filtrage rigoureux. Fondée au Canada, Sustainalytics sert de nombreux investisseurs institutionnels de premier plan canadiens qui intègrent l'évaluation des facteurs ESG dans leurs processus de placement. La méthode indicielle utilisée dans nos nouveaux FNB indiciels d'actions ESG Morningstar TD élimine les sociétés liées aux secteurs du jeu, du tabac et de l'armement controversé, tout en incluant des sociétés dont le degré de risque environnemental, social et de gouvernance est faible selon les cotes de risque ESG de Sustainalytics. GPTD offre aux investisseurs canadiens des solutions ESG dans lesquelles ils peuvent avoir confiance, à un coût raisonnable.

La création d'un accès à des solutions de placement durables pour les investisseurs reste une priorité de GPTD. Le lancement des FNB ESG fait suite au récent lancement de deux fonds communs de placement durables. GPTD a aussi récemment renforcé son engagement à l'égard de l'investissement durable en élaborant l'approche d'investissement durable de GPTD, et à titre d'investisseur institutionnel signataire de la Déclaration des investisseurs canadiens sur la diversité et l'inclusion de l'Association pour l'investissement responsable.

Plus tôt ce mois-ci, le Groupe Banque TD a publié un plan d'action ambitieux sur les changements climatiques qui comprend un objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre pour ses activités d'exploitation et de financement d'ici 2050 et une annonce selon laquelle la TD ne fournira pas de nouveaux services financiers pour des projets précis, y compris des services-conseils, pour des activités directement liées à l'exploration, à la mise en valeur ou à la production de pétrole et de gaz dans le cercle arctique.

Ces initiatives soulignent les efforts continus de la TD pour offrir des produits, des services et des programmes durables à ses clients ainsi que son engagement à contribuer à une société plus inclusive.

Pour obtenir plus de renseignements sur les FNB indiciels d'actions ESG Morningstar TD, ou pour consulter le prospectus ou l'aperçu du FNB, rendez-vous sur le site www.tdassetmanagement.com/francais/.

Pour en savoir plus sur l'investissement durable et responsable, visitez la page Investissement durable de GPTD et consultez le Rapport ESG de 2019 du Groupe Banque TD.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Morningstar® Canada Sustainability Extended IndexSM, Morningstar® US Sustainability Extended IndexSM and Morningstar® Developed Markets ex-North America Sustainability Extended IndexSM sont des marques de service de Morningstar, Inc. dont l'utilisation a été concédée sous licence à Gestion de Placements TD Inc. pour certaines fins. Le FNB indiciel d'actions canadiennes ESG Morningstar TD, le FNB indiciel d'actions internationales TD et le FNB indiciel d'actions américaines ESG Morningstar TD (collectivement, les « FNB TD ») ne sont pas commandités ni approuvés, vendus ou promus par Morningstar Research Inc. (« Morningstar ») et Morningstar ne fait aucune déclaration concernant la pertinence d'investir dans les FNB TD.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

MD © Morningstar est une marque déposée de Morningstar Research Inc., 2020. Tous droits réservés.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de GPTD

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 30 septembre 2020, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 396 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc. et Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch). Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

