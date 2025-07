TORONTO, le 18 juill. 2025 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), le gestionnaire du FNB indiciel de crédits carbone mondiaux TD (symbole : TCBN, le « FNB en dissolution » ou le « FNB TD »), a annoncé aujourd'hui son intention de procéder volontairement à la dissolution du FNB TD le 24 octobre 2025 ou vers cette date (la « date de dissolution »).

À compter du 22 juillet 2025, GPTD n'acceptera aucune nouvelle souscription directe, par les participants autorisés, de parts du FNB en dissolution.

Les parts du FNB en dissolution devraient être radiées volontairement de la Bourse de Toronto (« TSX ») à la demande de GPTD et cesser d'être négociées après la clôture des marchés le mercredi 22 octobre 2025 ou vers cette date; toutes les parts encore détenues par des investisseurs feront l'objet d'un rachat obligatoire à la date de dissolution. Les porteurs de parts peuvent continuer d'acheter ou de vendre des parts du FNB en dissolution à la Bourse de Toronto jusqu'à leur radiation.

Avant la date de dissolution, GPTD vendra et convertira en espèces les actifs du FNB en dissolution, dans la mesure du possible. Une fois que les passifs et les obligations du FNB en dissolution auront été payés, ou que des dispositions auront été prises à cet effet, GPTD distribuera l'actif net du FNB en dissolution, à la date de dissolution ou vers cette date, au prorata entre les porteurs de parts inscrits à la date de dissolution, selon la valeur liquidative par part du FNB en dissolution.

GPTD publiera un autre communiqué de presse à la date de dissolution ou vers cette date pour confirmer les dernières précisions sur le FNB en dissolution. D'autres renseignements sur la dissolution seront communiqués par la poste aux porteurs de parts du FNB en dissolution au moins 60 jours avant la date de dissolution.

Pour en savoir plus sur le FNB TD, visitez tdassetmanagement.com.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Le FNB indiciel de crédits carbone mondiaux TD (le « FNB TD ») n'est pas parrainé, promu, vendu, ni soutenu d'aucune façon par Solactive AG qui, par ailleurs, n'offre aucune garantie ni assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation de l'indice Solactive Global Carbon Credit Index (CA NTR) (« l'indice »), de la marque de commerce de l'indice ou du cours de l'indice, en tout temps ou à tout autre égard. L'indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'indice est calculé correctement.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent 496 milliards de dollars en actifs. Statistiques globales au 31 mars 2025 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

