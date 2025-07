TORONTO, le 18 juill. 2025 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), le gestionnaire des Fonds Mutuels TD et des portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD (« PGA TD ») (collectivement, les « Fonds »), a annoncé aujourd'hui des fusions et des dissolutions de fonds, comme il est indiqué ci-dessous.

Fusion de fonds

Le 24 octobre 2025 (la « date d'entrée en vigueur ») ou vers cette date, GPTD procédera à la fusion de chaque Fonds abandonné (les « Fonds abandonnés ») avec le Fonds prorogé (les « Fonds prorogés ») correspondant, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous, en franchise d'impôt (collectivement, les « fusions »).

Fusion de Portefeuilles gérés FondsExpert TD

Fonds abandonné Fonds prorogé Portefeuille géré FondsExpert TD - croissance audacieuse Portefeuille géré TD - croissance audacieuse Portefeuille géré FondsExpert TD - croissance équilibrée Portefeuille géré TD - croissance équilibrée Portefeuille géré FondsExpert TD - revenu et croissance modérée Portefeuille géré TD - revenu et croissance modérée

Le fait de fusionner les Portefeuilles gérés FondsExpert TD permettra d'optimiser davantage l'efficacité de la gestion de portefeuille au sein des programmes de portefeuilles gérés de GPTD. GPTD estime que les fusions sont dans l'intérêt des Fonds abandonnés.

Le comité d'examen indépendant de chacun des Fonds abandonnés a examiné les fusions et, après avoir déterminé qu'elles permettent d'obtenir un résultat juste et raisonnable pour les Fonds abandonnés, a formulé une recommandation favorable à l'égard de chacune des fusions.

Ni les Fonds abandonnés ni les Fonds prorogés n'assumeront les coûts ou dépenses liés aux fusions. Ces coûts seront assumés par GPTD.

Les porteurs de titres de chaque Fonds abandonné recevront des parts de série équivalente du Fonds prorogé correspondant, à raison d'un dollar pour un dollar. Chaque Fonds abandonné sera liquidé dès que raisonnablement possible après sa fusion.

Les porteurs de titres d'un Fonds abandonné peuvent demander le rachat de leur placement ou le substituer jusqu'à la clôture des marchés à la date d'entrée en vigueur.

Dissolution de certains Fonds Mutuels TD

Le 24 octobre 2025 ou vers cette date, GPTD procédera à la dissolution des fonds suivants (les « Fonds en dissolution ») :

Fonds Opportunités mondiales TD - conservateur

Fonds Opportunités mondiales TD - équilibré

À compter d'aujourd'hui, les Fonds en dissolution n'accepteront plus d'achats additionnels, y compris ceux effectués au moyen de plans d'achats préautorisés et de plans de cotisations préautorisées. Les porteurs de titres de Fonds en dissolution peuvent en demander le rachat de leur placement ou le substituer jusqu'à la clôture des marchés le 24 octobre 2025. GPTD n'imposera aux porteurs de titres aucuns frais d'opérations à court terme, frais de vente ou autres frais liés aux opérations portant sur les Fonds en dissolution.

Le 24 octobre 2025 ou vers cette date, GPTD liquidera les placements dans les Fonds en dissolution à la juste valeur marchande, établira les distributions et distribuera les actifs nets aux porteurs de titres.

Si un Fonds en dissolution est détenu dans un compte non enregistré, les rachats de titres dans le cadre de la dissolution seront traités comme une cession imposable et pourraient entraîner des gains ou des pertes en capital. Le rachat de titres du Fonds en dissolution n'aura aucune conséquence fiscale immédiate si les titres sont détenus dans un régime enregistré.

Chaque porteur de titres des Fonds en dissolution et des Fonds abandonnés recevra un avis l'informant des fusions et des dissolutions au moins 60 jours avant l'entrée en vigueur de ces changements.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du Fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier.

Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 496 milliards de dollars. Statistiques globales au 31 mars 2025 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

