Gestion de Placements TD Inc. réalise son premier prêt dans le cadre de la stratégie de crédit privé mondial

TORONTO, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Gestion de Placements TD inc. (« GPTD ») a conclu un premier prêt dans le cadre de sa nouvelle stratégie mondiale de crédit privé, le Fonds de crédit privé mondial Greystone TD (le « Fonds »). Le Fonds est intégré à la plateforme des marchés privés de Greystone TD, qui gère 42,4 milliards de dollars canadiens1 d'actifs. Ce premier déploiement de capitaux engagés du Fonds contribue à la constitution d'un portefeuille mondial entièrement diversifié composé de titres de créances permanents à revenu élevé.

Ce Fonds cherche à offrir des rendements ajustés en fonction du risque attrayants pour les investisseurs dans les prêts directs (titres de créance de sociétés du marché intermédiaire), les titres de créance immobiliers, les titres de créance d'infrastructures et les marchés de financement spécialisé, sans avoir à composer avec plusieurs fonds ou gestionnaires. La première occasion provient de l'une des relations existantes de GPTD dans le secteur des infrastructures. Ce prêt monétise les distributions en capitaux propres générées par les réseaux de fibre optique opérationnels en Amérique du Nord détenus à 100 % par leur constructeur-exploitant. S'appuyant sur la longue feuille de route de GPTD en matière d'élaboration de solutions de crédit sur mesure, ce prêt bilatéral à fournisseur unique est structuré avec des engagements, des dispositions contractuelles et des comptes de réserve appropriés tout en offrant un taux aligné sur l'objectif actuel du Fonds, soit un taux sans effet de levier de 8 % à 10 %.

« Notre premier placement illustre également la profondeur de nos canaux de montage, tant dans les infrastructures que dans les autres prêts adossés à des actifs réels, en plus des occasions de prêts directs que nous procure notre collaboration avec les partenaires de la TD », a déclaré Bruce MacKinnon, directeur général et chef, Recherche et montage, Dette privée à GPTD. Selon Colin Lynch, directeur général et chef, Marchés privés à GPTD, cette occasion constitue une preuve qu'une souscription soignée et sélective peut favoriser la découverte d'occasions qui offrent un revenu de premier ordre sans compromettre nos normes de résilience en matière de crédit.

L'équipe s'attend à ce que les deuxième et troisième opérations du Fonds suivent rapidement le pas. Pour renforcer les efforts de l'équipe et affirmer notre engagement envers la plateforme de crédit privé, GPTD a récemment ajouté deux spécialistes en montage au bureau de Londres, au Royaume-Uni, après en avoir ajouté à Toronto et à New York en 2025.

GPTD possède plus de 35 ans d'expérience dans la gestion de placements alternatifs, et le Fonds fait partie de la gamme complète de placements alternatifs de la société, qui comprend les dettes privées de qualité investissement mondiales, l'immobilier mondial, les prêts hypothécaires commerciaux canadiens et les infrastructures mondiales.

1 Source : GPTD. Actifs gérés au 31 mars 2026 pour GPTD, filiale de La Banque Toronto-Dominion.

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Tous les produits comportent du risque. Le prospectus contient des informations importantes sur les fonds, et nous vous encourageons à le lire avant d'investir. Veuillez vous en procurer un exemplaire. Les parts des fonds ne constituent pas des dépôts au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada ou toute autre société d'État d'assurance-dépôts et ne sont pas garanties par La Banque Toronto-Dominion. Les stratégies de placement et les titres en portefeuille peuvent varier. Les fonds en gestion commune de la TD et les Fonds alternatifs Greystone TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc.

Le Fonds de crédit privé mondial Greystone TD est composé du Fonds de crédit privé mondial Greystone TD (maître mondial), SCSp (le « Fonds maître »), du Fonds de crédit privé mondial Greystone TD (nourricier Canada), s.e.c., du Fonds de crédit privé mondial Greystone TD (nourricier Luxembourg I), SCSp et du Fonds de crédit privé mondial Greystone TD (fonds nourricier Luxembourg II), SCSp. Chacun des fonds nourriciers agit à titre de fonds nourricier dans une structure de fonds maître/fonds nourricier et investit la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans le Fonds de crédit privé mondial Greystone TD, SCSp.

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Gestion de Placements TD Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements canadienne qui étend sa présence mondiale. Regroupant trois décennies d'expérience en placement, notre vaste gamme de stratégies et de solutions englobe notamment la gestion fondamentale des actions, les actions en gestion quantitative et passive, les titres à revenu fixe dans tous les segments de la qualité du crédit et les placements alternatifs, comme le crédit privé, les infrastructures et l'immobilier. GPTD offre des solutions de placements institutionnels aux sociétés, aux caisses de retraite, aux fonds de dotation et aux fondations, aux fonds souverains et aux fonds de retraite, entre autres. De plus, GPTD gère des actifs pour le compte de millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse et des portefeuilles gérés par des professionnels. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent 532 milliards de dollars en actifs. Statistiques globales au 31 mars 2026 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

Pour plus de renseignements : Jillian Tanouye, Groupe Banque TD, [email protected]