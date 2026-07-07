Gestion de Placements TD Inc. et iCapital Network Canada Ltd. collaborent pour lancer une nouvelle stratégie immobilière mondiale pour les investisseurs qualifiés canadiens admissibles

Le lancement s'appuie sur la relation existante entre les deux sociétés soutenant les canaux de gestion de patrimoine privée au Canada et constitue la deuxième stratégie lancée au Canada par l'intermédiaire de la plateforme d'iCapital.

TORONTO, le 7 juill. 2026 /CNW/ - iCapital Network Canada Ltd. (« iCapital Canada1 »), filiale en propriété exclusive d'iCapital, la société mondiale de technologie financière façonnant l'avenir des placements, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un instrument de placement canadien qui donnera aux investisseurs qualifiés canadiens admissibles un accès à une stratégie immobilière mondiale gérée par Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »).

Il s'agit de la deuxième stratégie tirant parti des stratégies de placement sur les marchés privés de GPTD qu'iCapital Canada met en place au Canada, à la suite du lancement d'une stratégie d'infrastructures mondiales en 2025. La plus récente offre élargit l'accès aux actifs réels mondiaux pour les gestionnaires et les conseillers en gestion de patrimoine au Canada qui sont à la recherche de solutions diversifiées sur les marchés privés.

Le lancement reflète l'expansion continue de l'accès aux marchés privés au Canada offert par iCapital, soutenue par ses capacités de plateforme dans les domaines des opérations, de l'administration et de l'éducation, tout en permettant à GPTD d'offrir son expertise en matière d'immobilier mondial aux investisseurs privés au moyen d'une structure de placement efficiente et axée sur la technologie.

« Les investisseurs d'aujourd'hui sont de plus en plus à la recherche de stratégies d'actifs réels résilientes et axées sur le revenu qui peuvent produire des rendements dans tous les cycles du marché. Comptant près de 40 ans d'expérience en gestion immobilière, nous avons bâti un portefeuille d'actifs physiques de grande qualité à l'échelle du Canada et sur les principaux marchés mondiaux, conçu pour offrir un revenu durable et une diversification. Le lancement de cet instrument de placement immobilier mondial marque une étape importante dans l'élargissement de l'accès à notre plateforme immobilière institutionnelle pour les investisseurs qualifiés canadiens », a déclaré Andrew Croll, CFA, CAIA, directeur général et chef, Placements immobiliers mondiaux, GPTD.

« Misant sur l'élan de notre collaboration antérieure, ce deuxième lancement souligne notre volonté commune d'élargir l'accès aux stratégies sur le marché privé pour les investisseurs qualifiés canadiens, a déclaré Thomas Johnston, directeur général et chef, Solutions clients, Canada à iCapital. Grâce à la technologie et à l'expertise locale d'iCapital, nous mettons l'accent sur le soutien aux gestionnaires et aux conseillers en gestion de patrimoine à mesure qu'ils répartissent leurs actifs réels à l'échelle mondiale. »



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1 iCapital, Inc., et ses sociétés affiliées « iCapital ».

À propos d'iCapital

iCapital est un chef de file mondial qui façonne l'avenir des placements mondiaux pour les conseillers financiers, les gestionnaires de patrimoine, les gestionnaires d'actifs, les compagnies d'assurance et d'autres participants du secteur. iCapital offre une gamme diversifiée et complète de produits de placement alternatifs sur sa plateforme iCapital Marketplace, ainsi que des solutions d'entreprise et des services technologiques et de données, conçus pour favoriser de meilleurs résultats2 pour tous les participants de l'écosystème.

Grâce aux investissements stratégiques de gestionnaires d'actifs alternatifs, de gestionnaires de patrimoine et de fournisseurs de services de premier plan à l'échelle mondiale, iCapital offre aux conseillers et à leurs clients un accès, une connectivité des données, des formations et des programmes de recherche élargis. Tirant parti de l'IA et de l'apprentissage automatique pour l'identité numérique (CVC/LCBA), iCapital soutient des processus conformes et sécurisés liés au cycle de vie des placements.

La plateforme de bout en bout d'iCapital gère le cycle de vie des produits de placement alternatifs, facilitant la découverte, l'achat, la gestion et l'intégration d'actifs alternatifs, de placements structurés, et de rentes et de produits d'assurance dans les portefeuilles, ce qui favorise la croissance, l'envergure et l'efficience. Les solutions d'iCapital peuvent être personnalisées et offrent des modules précis, au besoin.

iCapital possède près de 1 200 milliards de dollars3 en actifs gérés à l'échelle mondiale sur sa plateforme, dont 312 milliards de dollars en actifs alternatifs, 288 milliards de dollars en placements structurés et en rentes en circulation, et 554 milliards de dollars en actifs de clients déclarés. Elle sert plus de 3 400 sociétés en gestion de patrimoine et 130 000 professionnels actifs des services financiers.

iCapital, dont les sièges sociaux sont à New York et à Greenwich, au Connecticut, exerce ses activités à l'échelle mondiale grâce à 19 bureaux, notamment dans de grands centres à Zurich, à Londres, à Hong Kong, à Singapour, à Tokyo, à Sydney, à Abu Dhabi et à Toronto, ainsi qu'un centre de recherche et de développement de premier plan à Lisbonne. iCapital est reconnue pour son innovation et son leadership, comme en témoignent les distinctions attribuées par Euromoney (en tant que meilleur fournisseur de technologies au monde pour la gestion de patrimoine) et CNBC (en tant que l'une des principales sociétés de technologies financières au monde), ainsi que son apparition parmi le palmarès « Fintech 50 » de Forbes.

Pour en savoir plus, visitez https://icapital.com | X (Twitter) : @icapitalnetwork | LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/icapital-network-inc



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2 iCapital offre de meilleurs résultats en simplifiant les opérations financières, en améliorant l'infrastructure technologique et en permettant une prise de décisions plus intelligente au moyen de rapports et d'analyses.

3 Au 31 mars 2026.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements canadienne qui étend sa présence mondiale. Regroupant trois décennies d'expérience en placement, notre vaste gamme de stratégies et de solutions englobe notamment la gestion fondamentale des actions, les actions en gestion quantitative et passive, les titres à revenu fixe dans tous les segments de la qualité du crédit et les placements alternatifs, comme le crédit privé, les infrastructures et l'immobilier. GPTD offre des solutions de placements institutionnels aux sociétés, aux caisses de retraite, aux fonds de dotation et aux fondations, aux fonds souverains et aux fonds de retraite, entre autres. De plus, GPTD gère des actifs pour le compte de millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse et des portefeuilles gérés par des professionnels. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent 532 milliards de dollars en actifs. Statistiques globales au 31 mars 2026 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Le présent document a été fourni à titre informatif seulement par iCapital, Inc. et/ou l'une de ses sociétés affiliées, y compris Institutional Capital Network, Inc. (collectivement, « iCapital »). Le présent document est la propriété d'iCapital. Le présent document ne constitue pas, et ne peut en aucun cas être considéré comme, un conseil juridique, fiscal ou de placement, une recommandation d'adopter une stratégie de placement particulière, ni une offre de vente, une sollicitation d'une offre d'achat ou une recommandation portant sur un quelconque intérêt dans un fonds ou un titre. Les produits et services de titres sont offerts par iCapital Markets LLC (un courtier inscrit, membre de la FINRA et de la SIPC), Institutional CN (Europe) - Empresa de Investimento, S.A. (inscrite auprès de la CMVM), iCapital UK Services Limited (autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority)., iCapital Hong Kong Limited (avec l'autorisation de la SFC) et iCapital SG Pte. Ltd (avec l'autorisation de la MAS). iCapital Network Canada Ltd. est inscrite à titre de gestionnaire de fonds d'investissement, de gestionnaire de portefeuille et de courtier sur le marché dispensé, au besoin, dans les provinces et les territoires du Canada applicables. Toutes les sociétés susmentionnées sont des sociétés affiliées d'iCapital. L'inscription et l'adhésion à ces organismes ne signifient aucunement que la FINRA, la SIPC, la CMVM, la FCA, la SFC ou la MAS se portent garantes de l'un ou l'autre des entités, produits ou services mentionnés aux présentes. Les produits financiers offerts par iCapital Markets LLC, Institutional CN (Europe) - Empresa de Investimento, S.A., iCapital UK Services Limited, iCapital Hong Kong Limited, iCapital SG Pte. Ltd. et iCapital Network Canada Ltd. peuvent être complexes ou spéculatifs et ne conviennent pas à tous les investisseurs. iCapital Advisors, LLC est un conseiller en placement inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission et agit à titre de conseiller pour certains fonds d'investissement offerts à titre privé. « iCapital » et « iCapital Network » sont des marques de commerce déposées de Institutional Capital Network, Inc.

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SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

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