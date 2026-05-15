TORONTO, le 15 mai 2026 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de mai pour les Fonds négociés en bourse TD (« FNB TD ») et la série FNB Fonds Mutuels TD (« série FNB TD ») indiqués ci-dessous.

Les porteurs de parts inscrits aux registres en date du 28 mai 2026

recevront les distributions en espèces par part du FNB TD applicable le

4 juin 2026, comme suit : [Fund name] Symbole du

fonds Distribution en

espèces par

part Portefeuille FNB équilibré TD TBAL 0,040 $ FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2026 TD TBCF 0,043 $ FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2027 TD TBCG 0,048 $ FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 TD TBCH 0,041 $ FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2029 TD TBCI 0,055 $ FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2030 TD TBCJ 0,050 $ FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD TBNK 0,100 $ FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2026 TD - $ US TBUF.U 0,063 $ FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2027 TD - $ US TBUG.U 0,058 $ Portefeuille FNB prudent TD TCON 0,035 $ FNB d'obligations échelonnées de sociétés à court terme sélect TD TCSB 0,045 $ FNB de gestion de la trésorerie TD TCSH 0,097 $ FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD TDB 0,035 $ FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD TGED 0,096 $ FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD - $ US TGED.U 0,070 $ FNB à gestion active de revenu mondial TD TGFI 0,080 $ FNB à gestion active d'actions immobilières mondiales TD TGRE 0,063 $ Portefeuille FNB de croissance TD TGRO 0,040 $ FNB à gestion active d'actions privilégiées TD TPRF 0,050 $ FNB de dividendes canadiens Q TD TQCD 0,070 $ FNB de dividendes mondiaux Q TD TQGD 0,060 $ FNB à gestion active de dividendes bonifiés américains TD TUED 0,081 $ FNB à gestion active de dividendes bonifiés américains TD - $ US TUED.U 0,059 $ FNB à gestion active couvert en dollars canadiens de dividendes bonifiés américains TD TUEX 0,073 $ FNB à gestion active d'obligations américaines à haut rendement TD TUHY 0,090 $ FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD TUSB 0,050 $ FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD - $ US TUSB.U 0,040 $ FNB de gestion de la trésorerie américaine TD - $ US TUSD.U 0,167 $

Les porteurs de parts inscrits aux registres en date du 29 mai 2026 recevront les distributions en espèces par part de la série FNB TD applicable le 4 juin 2026, comme suit :

Nom du fonds Symbole du

fonds Distribution en

espèces par

part Fonds d'obligations de sociétés canadiennes TD - Série FNB TCCB 0,030 $ Fonds d'obligations à court terme TD - Série FNB TSTB 0,027 $ Fonds d'obligations ultra court terme TD - Série FNB TUST 0,023 $

Pour en savoir plus sur les FNB TD, visitez https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td.

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Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

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À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements canadienne qui étend sa présence mondiale. Regroupant trois décennies d'expérience en placement, notre vaste gamme de stratégies et de solutions englobe notamment la gestion fondamentale des actions, les actions en gestion quantitative et passive, les titres à revenu fixe dans tous les segments de la qualité du crédit et les placements alternatifs, comme le crédit privé, les infrastructures et l'immobilier. GPTD offre des solutions de placements institutionnels aux sociétés, aux caisses de retraite, aux fonds de dotation et aux fondations, aux fonds souverains et aux fonds de retraite, entre autres. De plus, GPTD gère des actifs pour le compte de millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse et des portefeuilles gérés par des professionnels. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent 532 milliards de dollars en actifs. Statistiques globales au 31 mars 2026 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Pour en savoir plus, visitez le td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

Pour en savoir plus : Jillian Tanouye, Groupe Banque TD, [email protected]