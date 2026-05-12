Les nouvelles séries FNB offrent aux investisseurs les mêmes stratégies de placement gérées par des professionnels dans une structure plus souple et économique

TORONTO, le 12 mai 2026 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), le gestionnaire des fonds commun de placement Fonds Mutuels TD et des fonds négociés en bourse TD (« FNB »), a annoncé aujourd'hui le lancement de quatre nouvelles séries FNB de Fonds Mutuels TD existants, élargissant davantage sa gamme de solutions de placement à gestion active offertes en format négocié en bourse. Les nouveaux produits comprennent le Fonds alternatif de produits de base TD - Série FNB (symbole : TCOM), ainsi que le Fonds d'obligations de sociétés canadiennes TD - Série FNB (symbole : TCCB), le Fonds d'obligations à court terme TD - Série FNB (symbole : TSTB) et le Fonds d'obligations ultra court terme TD - Série FNB (symbole : TUST).

Ce lancement témoigne de l'engagement de GPTD à offrir aux investisseurs un meilleur accès à nos stratégies de fonds communs de placement au moyen de nouvelles séries FNB, qui combinent les avantages de la gestion active à la liquidité intrajournalière, à la souplesse en matière de négociation et à une potentielle efficience sur le plan des coûts.

Fonds alternatif de produits de base TD - Série FNB : TCOM

Le TCOM donne accès à un panier diversifié de produits de base à gestion active couvrant l'énergie, les métaux (industriels et précieux), l'agriculture et le bétail. La stratégie est conçue pour aider les investisseurs à diversifier leur portefeuille, à gérer le risque d'inflation et à obtenir une exposition aux produits de base en tant que catégorie d'actif distincte, où les rendements à long terme peuvent être soutenus par des années de sous-investissement dans l'offre. Le Fonds alternatif de produits de base TD a récemment dépassé le milliard de dollars en actifs gérés1, ce qui témoigne de la confiance croissante des investisseurs à l'égard du rôle que jouent les produits de base dans un portefeuille et de l'approche rigoureuse de GPTD quant à la gestion de cette catégorie d'actif complexe.

« Les produits de base peuvent jouer un rôle important dans la diversification des portefeuilles, en particulier en période d'incertitude liée à l'inflation et de perturbation de l'offre, a déclaré Hussein Allidina, CFA, directeur général et chef, Produits de base, GPTD. En combinant la gestion active des produits de base à la souplesse que les investisseurs attendent des FNB, nous transformons la façon dont les investisseurs ont accès aux placements alternatifs dans un contexte de placement de plus en plus complexe. »

Séries FNB de titres à revenu fixe : TCCB, TUST et TSTB

GPTD a également annoncé le lancement de trois séries FNB de titres à revenu fixe qui offrent aux investisseurs une exposition ciblée au segment à court terme du marché obligataire canadien et qui sont conçues pour soutenir la production de revenu, la préservation du capital et la liquidité du portefeuille. Ces séries FNB ont été créées pour s'adapter au contexte en évolution des marchés, offrant aux investisseurs des choix et de la souplesse à l'ensemble de l'univers des titres à revenu fixe à court terme, ce qui leur permet de positionner les portefeuilles en fonction de leurs besoins en matière de revenu.

« Nos nouvelles séries FNB redéfinissent la façon dont les investisseurs peuvent accéder à nos stratégies de titres à revenu fixe, ce qui leur permet d'être plus précis lors de la construction de portefeuilles, a déclaré Justin Flowerday, CFA, premier vice-président et chef des placements, GPTD. À mesure que les marchés évoluent, la combinaison d'une gestion active des obligations et de la souplesse de la structure des FNB donne aux investisseurs un plus grand contrôle sur l'atteinte de leurs objectifs en matière de revenu. »

Le TCOM, le TCCB, le TUST et le TSTB devraient commencer à se négocier à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

Pour en savoir plus sur les Fonds Mutuels TD et les FNB TD, visitez https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td.

1 Source : Gestion de Placements TD Inc. Actifs gérés au 28 février 2026.

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À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements canadienne qui étend sa présence mondiale. Regroupant trois décennies d'expérience en placement, notre vaste gamme de stratégies et de solutions englobe notamment la gestion fondamentale des actions, les actions en gestion quantitative et passive, les titres à revenu fixe dans tous les segments de la qualité du crédit et les placements alternatifs, comme le crédit privé, les infrastructures et l'immobilier. GPTD offre des solutions de placements institutionnels aux sociétés, aux caisses de retraite, aux fonds de dotation et aux fondations, aux fonds souverains et aux fonds de retraite, entre autres. De plus, GPTD gère des actifs pour le compte de millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse et des portefeuilles gérés par des professionnels. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent 532 milliards de dollars en actifs. Statistiques globales au 31 mars 2026 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Pour en savoir plus, visitez tdam.com/fr.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

Pour plus de renseignements : Jillian Tanouye, Groupe Banque TD, [email protected]