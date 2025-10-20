TORONTO, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces d'octobre pour les Fonds négociés en bourse TD (chacun, un « FNB TD » et collectivement, les « FNB TD ») indiqués ci-dessous. Les porteurs de parts inscrits aux registres en date du 30 octobre 2025 recevront les distributions en espèces par part du FNB TD applicable le 6 novembre 2025 comme suit :

Nom du fonds Symbole du fonds Distribution en espèces par part Portefeuille FNB équilibré TD TBAL 0,045 $ FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2025 TD TBCE 0,129 $ FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2026 TD TBCF 0,041 $ FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2027 TD TBCG 0,053 $ FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 TD TBCH 0,043 $ FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2029 TD TBCI 0,059 $ FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2030 TD TBCJ 0,053 $ FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD TBNK 0,100 $ FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à date cible 2025 TD - $ US TBUE.U 0,139 $ FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à date cible 2026 TD - $ US TBUF.U 0,070 $ FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à date cible 2027 TD - $ US TBUG.U 0,065 $ Portefeuille FNB prudent TD TCON 0,040 $ FNB d'obligations échelonnées de sociétés à court terme sélect TD TCSB 0,045 $ FNB de gestion de la trésorerie TD TCSH 0,130 $ FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD TDB 0,040 $ FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD TGED 0,091 $ FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD - $ US TGED.U 0,063 $ FNB à gestion active de revenu mondial TD TGFI 0,090 $ FNB à gestion active d'actions immobilières mondiales TD TGRE 0,063 $ Portefeuille FNB de croissance TD TGRO 0,045 $ FNB à gestion active d'actions privilégiées TD TPRF 0,043 $ FNB de dividendes canadiens Q TD TQCD 0,060 $ FNB de dividendes mondiaux Q TD TQGD 0,055 $ FNB à gestion active de dividendes bonifiés américains TD TUED 0,078 $ FNB à gestion active de dividendes bonifiés américains TD - $ US TUED.U 0,054 $ FNB à gestion active couvert en dollars canadiens de dividendes bonifiés américains TD TUEX 0,068 $ FNB à gestion active d'obligations américaines à haut rendement TD TUHY 0,105 $ FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD TUSB 0,060 $ FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD - $ US TUSB.U 0,040 $ FNB de gestion de la trésorerie américaine TD - $ US TUSD.U 0,200 $







Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Le FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD et le FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD (les « FNB TD ») ne sont pas parrainés, promus, vendus ni soutenus d'aucune façon par Solactive AG qui, par ailleurs, n'offre aucune garantie ni assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation de l'indice Solactive Canadian Bank Dividend (rendement total net, $ CA) ou de l'indice Solactive Broad Canadian Bond Universe TR (collectivement, les « indices ») ou des marques de commerce des indices ou des cours des indices, en tout temps ou à tout autre égard. Les indices sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les indices sont calculés correctement. Peu importe ses obligations envers l'émetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de souligner les erreurs dans les indices aux tiers, y compris notamment les investisseurs ou les intermédiaires financiers des FNB TD. Ni la publication des indices par Solactive AG ni la concession de licences à l'égard des indices ou des marques de commerce des indices aux fins d'utilisation relativement aux FNB TD ne constitue une recommandation par Solactive AG d'investir des fonds dans les FNB TD, et ne représente d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l'égard de tout placement dans les FNB TD.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 504 milliards de dollars. Statistiques globales au 30 juin 2025 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

