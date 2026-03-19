TORONTO, le 19 mars 2026 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de mars pour les Fonds négociés en bourse TD (« FNB TD ») et la série FNB Fonds Mutuels TD (« série FNB TD ») indiqués ci-dessous.

Les porteurs de parts inscrits aux registres en date du 30 mars 2026 recevront les distributions en espèces par part du FNB TD applicable le 7 avril 2026, comme suit :

Nom du fonds Symbole du

fonds Distribution

en espèces

par part Portefeuille FNB équilibré TD TBAL 0,040 $ FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2026 TD TBCF 0,045 $ FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2027 TD TBCG 0,053 $ FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 TD TBCH 0,044 $ FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2029 TD TBCI 0,059 $ FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2030 TD TBCJ 0,055 $ FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD TBNK 0,100 $ FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2026 TD TBUF.U 0,070 $ FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2027 TD TBUG.U 0,063 $ Portefeuille FNB prudent TD TCON 0,035 $ FNB d'obligations échelonnées de sociétés à court terme sélect TD TCSB 0,045 $ FNB de gestion de la trésorerie TD TCSH 0,100 $ FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD TDB 0,035 $ FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD TGED 0,096 $ FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD - $ US TGED.U 0,070 $ FNB à gestion active de revenu mondial TD TGFI 0,080 $ FNB à gestion active d'actions immobilières mondiales TD TGRE 0,063 $ Portefeuille FNB de croissance TD TGRO 0,040 $ FNB à gestion active d'actions privilégiées TD TPRF 0,050 $ FNB de dividendes canadiens Q TD TQCD 0,070 $ FNB de dividendes mondiaux Q TD TQGD 0,060 $ FNB à gestion active de dividendes bonifiés américains TD TUED 0,081 $ FNB à gestion active de dividendes bonifiés américains TD - $ US TUED.U 0,059 $ FNB à gestion active couvert en dollars canadiens de dividendes bonifiés américains TD TUEX 0,073 $ FNB à gestion active d'obligations américaines à haut rendement TD TUHY 0,090 $ FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD TUSB 0,050 $ FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD - $ US TUSB.U 0,040 $ FNB de gestion de la trésorerie américaine TD - $ US TUSD.U 0,160 $ FNB d'obligations fédérales canadiennes à long terme TD TCLB 0,970 $ FNB canadien à faible volatilité Q TD TCLV 0,145 $ FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD TDOC 0,055 $ FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD - $ US TDOC.U 0,040 $ FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD TEC 0,000 $ FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD - $ US TEC.U 0,000 $ FNB indiciel d'innovateurs de technologie mondiale TD TECI 0,000 $ FNB indiciel couvert en dollars canadiens de chefs de file mondiaux des technologies TD TECX 0,000 $ Portefeuille FNB d'actions TD TEQT 0,065 $ FNB à gestion active de croissance d'actions mondiales TD TGGR 0,030 $ FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD THE 0,160 $ FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions américaines TD THU 0,100 $ FNB international à faible volatilité Q TD TILV 0,135 $ FNB à gestion active d'actions d'infrastructures mondiales TD TINF 0,170 $ FNB indiciel d'actions internationales TD TPE 0,150 $ FNB indiciel d'actions américaines TD TPU 0,115 $ FNB indiciel d'actions américaines TD - $ US TPU.U 0,085 $ FNB multifactoriel mondial Q TD TQGM 0,080 $ FNB d'actions américaines à petite et moyenne capitalisation Q TD TQSM 0,040 $ FNB d'actions américaines à petite et moyenne capitalisation Q TD - $ US TQSM.U 0,040 $ FNB indiciel d'actions canadiennes TD TTP 0,200 $ FNB d'obligations du Trésor américain à long terme TD TULB 1,250 $ FNB américain à faible volatilité Q TD TULV 0,090 $

Les porteurs de parts inscrits aux registres en date du 31 mars 2026 recevront les distributions en espèces par part de la série FNB TD applicable le 7 avril 2026, comme suit :

Nom du fonds Symbole du

fonds Distribution

en espèces

par part Fonds nord-américain de dividendes TD - Série FNB TDNA 0,040 $

Pour en savoir plus sur les FNB TD, visitez TDAssetManagement.com.

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Le FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD, le FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD, le FNB indiciel d'actions canadiennes TD, le FNB indiciel d'actions américaines TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions américaines TD, le FNB indiciel d'actions internationales TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD, le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD, le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens de chefs de file mondiaux des technologies TD et le FNB indiciel d'innovateurs de technologie mondiale TD (collectivement, les « FNB TD ») ne sont pas parrainés, promus, vendus ni soutenus d'aucune façon par Solactive AG, qui, par ailleurs, n'offre aucune garantie ou assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation des indices (telle que décrite ci-dessous), des marques de commerce des indices ou des cours des indices, en tout temps ou à tout autre égard. L'indice Solactive Canadian Bank Dividend (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Canadian Select Universe Bond, l'indice Solactive Canada Broad Market (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive US Large Cap CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive US Large Cap Hedged to CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Global Healthcare Leaders (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Global Technology Leaders (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Global Technology Leaders Hedged to CAD (rendement global net, $ CA) et l'indice Solactive Global Technology Innovators (rendement global net, $ CA) (collectivement, les « indices ») sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les indices sont calculés correctement. Peu importe ses obligations envers l'émetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de souligner les erreurs dans les indices aux tiers, y compris notamment les investisseurs ou les intermédiaires financiers des FNB TD. Ni la publication d'indices par Solactive AG ni la concession de licences à l'égard d'indices ou de toute marque de commerce associée à des indices aux fins d'utilisation relativement aux FNB TD ne constitue une recommandation par Solactive AG d'investir des fonds dans les FNB TD, et ne représente d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l'égard de tout placement dans les FNB TD.

Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés. Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

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À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements canadienne qui étend sa présence mondiale. Regroupant trois décennies d'expérience en placement, notre vaste gamme de stratégies et de solutions englobe notamment la gestion fondamentale des actions, les actions en gestion quantitative et passive, les titres à revenu fixe dans tous les segments de la qualité du crédit et les placements alternatifs, comme le crédit privé, les infrastructures et l'immobilier. GPTD offre des solutions de placements institutionnels aux sociétés, aux caisses de retraite, aux fonds de dotation et aux fondations, aux fonds souverains et aux fonds de retraite, entre autres. De plus, GPTD gère des actifs pour le compte de millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse et des portefeuilles gérés par des professionnels. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 531 milliards de dollars. Statistiques globales au 31 décembre 2025 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Pour en savoir plus, visitez tdam.com.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

Pour en savoir plus: Jillian Tanouye, Groupe Banque TD, [email protected]