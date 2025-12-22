TORONTO, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de décembre pour les Fonds négociés en bourse TD (chacun, un « FNB TD » et collectivement, les « FNB TD ») indiqués ci-dessous. Les porteurs de parts inscrits aux registres en date du 31 décembre recevront les distributions en espèces par part du FNB TD applicable le 7 janvier 2026 comme suit :

Nom du fonds Symbole du fonds Distribution en espèces par part Portefeuille FNB équilibré TD TBAL 0,04500 $ FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2026 TD TBCF 0,05524 $ FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2027 TD TBCG 0,07261 $ FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 TD TBCH 0,04331 $ FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2029 TD TBCI 0,05389 $ FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2030 TD TBCJ 0,0444 $ FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD TBNK 0,10000 $ FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2026 TD TBUF.U 0,07877 $ FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2027 TD TBUG.U 0,05646 $ Portefeuille FNB prudent TD TCON 0,04000 $ FNB d'obligations échelonnées de sociétés à court terme sélect TD TCSB 0,04773 $ FNB de gestion de la trésorerie TD TCSH 0,11000 $ FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD TDB 0,04000 $ FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD TGED 0,09100 $ FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD - $ US TGED.U 0,06300 $ FNB à gestion active de revenu mondial TD TGFI 0,09000 $ FNB à gestion active d'actions immobilières mondiales TD TGRE 0,06300 $ Portefeuille FNB de croissance TD TGRO 0,04500 $ FNB à gestion active d'actions privilégiées TD TPRF 0,07491 $ FNB de dividendes canadiens Q TD TQCD 0,07825 $ FNB de dividendes mondiaux Q TD TQGD 0,05500 $ FNB à gestion active de dividendes bonifiés américains TD TUED 0,07800 $ FNB à gestion active de dividendes bonifiés américains TD - $ US TUED.U 0,05400 $ FNB à gestion active couvert en dollars canadiens de dividendes bonifiés américains TD TUEX 0,06800 $ FNB à gestion active d'obligations américaines à haut rendement TD TUHY 0,10500 $ FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD TUSB 0,06000 $ FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD - $ US TUSB.U 0,04000 $ FNB de gestion de la trésorerie américaine TD - $ US TUSD.U 0,19000 $ FNB d'obligations fédérales canadiennes à long terme TD TCLB 0,91000 $ FNB canadien à faible volatilité Q TD TCLV 0,09365 $ FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD TDOC 0,07908 $ FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD - $ US TDOC.U 0,06379 $ FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD TEC 0,04084 $ FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD - $ US TEC.U 0,01822 $ FNB indiciel d'innovateurs de technologie mondiale TD TECI 0,01057 $ FNB indiciel couvert en dollars canadiens de chefs de file mondiaux des technologies TD TECX 0,04340 $ Portefeuille FNB d'actions TD TEQT 0,07789 $ FNB à gestion active de croissance d'actions mondiales TD TGGR 0,08192 $ FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD THE 0,30431 $ FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions américaines TD THU 0,17024 $ FNB international à faible volatilité Q TD TILV 0,21478 $ FNB à gestion active d'actions d'infrastructures mondiales TD TINF 0,17000 $ FNB indiciel d'actions internationales TD TPE 0,20678 $ FNB indiciel d'actions américaines TD TPU 0,15202 $ FNB indiciel d'actions américaines TD - $ US TPU.U 0,11565 $ FNB multifactoriel mondial Q TD TQGM 0,07194 $ FNB d'actions américaines à petite et moyenne capitalisation Q TD TQSM 0,09118 $ FNB d'actions américaines à petite et moyenne capitalisation Q TD - $ US TQSM.U 0,12995 $ FNB indiciel d'actions canadiennes TD TTP 0,16527 $ FNB d'obligations du Trésor américain à long terme TD TULB 1,23500 $ FNB américain à faible volatilité Q TD TULV 0,14806 $

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Le FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD, le FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD, le FNB indiciel d'actions canadiennes TD, le FNB indiciel d'actions américaines TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions américaines TD, le FNB indiciel d'actions internationales TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD, le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD, le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens de chefs de file mondiaux des technologies TD et le FNB indiciel d'innovateurs de technologie mondiale TD (collectivement, les « FNB TD ») ne sont pas parrainés, promus, vendus ni soutenus d'aucune façon par Solactive AG, qui, par ailleurs, n'offre aucune garantie ou assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation des indices (telle que décrite ci-dessous), des marques de commerce des indices ou des cours des indices, en tout temps ou à tout autre égard. L'indice Solactive Canadian Bank Dividend (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Canadian Select Universe Bond, l'indice Solactive Canada Broad Market (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive US Large Cap CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive US Large Cap Hedged to CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Global Healthcare Leaders (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Global Technology Leaders (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Global Technology Leaders Hedged to CAD (rendement global net, $ CA) et l'indice Solactive Global Technology Innovators (rendement global net, $ CA) (collectivement, les « indices ») sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les indices sont calculés correctement. Peu importe ses obligations envers l'émetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de souligner les erreurs dans les indices aux tiers, y compris notamment les investisseurs ou les intermédiaires financiers des FNB TD. Ni la publication d'indices par Solactive AG ni la concession de licences à l'égard d'indices ou de toute marque de commerce associée à des indices aux fins d'utilisation relativement aux FNB TD ne constitue une recommandation par Solactive AG d'investir des fonds dans les FNB TD, et ne représente d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l'égard de tout placement dans les FNB TD.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 527 milliards de dollars. Statistiques globales au 30 septembre 2025 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

