Gestion de Placements TD Inc. annonce des changements apportés aux options de frais d'acquisition offertes pour certaines séries de fonds communs de placement Fonds Mutuels TD et de portefeuilles gérés sélectionnés

TORONTO, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), le gestionnaire des fonds communs de placement Fonds Mutuels TD et des portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD (« PGA TD ») (collectivement, les « Fonds »), a annoncé aujourd'hui des changements apportés aux options de frais d'acquisition offertes pour certaines séries de Fonds sélectionnés, comme il est indiqué ci-dessous. Ces changements éliminent les anciennes structures de frais d'acquisition et créent un modèle de tarification sans frais d'acquisition et plus transparent. Les porteurs de parts n'ont aucune mesure à prendre dans le cadre de ces changements.

Conversion des frais d'acquisition reportés

Le 11 septembre 2026 ou vers cette date (la « date d'entrée en vigueur »), GPTD convertira toutes les options de frais d'acquisition reportés (y compris les FAR, les FVM et les FVM2) de la Série Conseillers, de la Série T5 et de la Série T8 des Fonds applicables à l'option d'achat des frais de vente initiaux (FVI) de la même série de Fonds. Une liste complète des Fonds touchés est accessible ici.

Élimination de l'option d'achat des frais de vente initiaux

À la date d'entrée en vigueur, GPTD éliminera la possibilité pour les courtiers de facturer aux clients des frais de vente initiaux sur les achats comprenant l'option d'achat FVI pour tous les fonds communs de placement Fonds Mutuels TD et portefeuilles du PGA TD.

À la mise en œuvre des changements susmentionnés, les options d'achat avec frais de vente initiaux (FVI), frais d'acquisition reportés (FAR), frais de vente modiques (FVM) et frais de ventes modiques II (FVM2) cesseront d'exister, et la Série Conseillers, la Série T5 et la Série T8 passeront à une structure sans frais d'acquisition.

Ce que cela signifie pour les investisseurs

Ces changements visent à simplifier la façon dont les investisseurs accèdent aux fonds communs de placement Fonds Mutuels TD et aux portefeuilles du PGA TD.

Conversion fluide : Les placements existants assortis d'options de frais d'acquisition reportés seront automatiquement convertis en une option sans frais équivalente. La conversion n'entraînera pas de disposition imposable aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Les placements existants assortis d'options de frais d'acquisition reportés seront automatiquement convertis en une option sans frais équivalente. La conversion n'entraînera pas de disposition imposable aux fins de la (Canada). Les frais de gestion et d'administration des Fonds ainsi que les commissions de suivi ne changeront pas dans le cadre de cette conversion.

Aucune mesure à prendre : Les investisseurs n'ont aucune mesure à prendre dans le cadre de ces changements.

Pour en savoir plus sur les fonds communs de placement Fonds Mutuels TD, visitez TDAssetManagement.com.

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. à des fins d'information seulement. Ils proviennent de sources jugées fiables. Ces renseignements n'ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier.

Offerts sans frais d'acquisition par l'entremise des Services d'investissement TD Inc. (distributeur principal), de TD Waterhouse Canada Inc. et de courtiers indépendants. Les placements dans les fonds offerts sans frais d'acquisition peuvent être assortis de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais.

Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements canadienne qui étend sa présence mondiale. Regroupant trois décennies d'expérience en placement, notre vaste gamme de stratégies et de solutions englobe notamment la gestion fondamentale des actions, les actions en gestion quantitative et passive, les titres à revenu fixe dans tous les segments de la qualité du crédit et les placements alternatifs, comme le crédit privé, les infrastructures et l'immobilier. GPTD offre des solutions de placements institutionnels aux sociétés, aux caisses de retraite, aux fonds de dotation et aux fondations, aux fonds souverains et aux fonds de retraite, entre autres. De plus, GPTD gère des actifs pour le compte de millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse et des portefeuilles gérés par des professionnels. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent 532 milliards de dollars en actifs. Statistiques globales au 31 mars 2026 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Pour en savoir plus, visitez tdam.com.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

Pour plus de renseignements : Jillian Tanouye, [email protected]