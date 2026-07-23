Gestion de Placements TD Inc. annonce un changement de la cote de risque et une réduction des frais pour certains fonds communs de placement Fonds Mutuels TD

TORONTO, le 23 juill. 2026 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), le gestionnaire des fonds communs de placement Fonds Mutuels TD, a annoncé aujourd'hui un changement de la cote de risque pour le Fonds d'obligations du Trésor américain à long terme TD et une réduction des frais de gestion pour le Fonds de gestion du risque TD. Ces changements entrent en vigueur le 23 juillet 2026 ou vers cette date.

Changements apportés à la cote de risque

La cote de risque du Fonds d'obligations du Trésor américain à long terme TD changera comme indiqué ci-dessous. Ce changement sera reflété dans l'aperçu du fonds de Fonds Mutuels TD qui sera déposé le 23 juillet 2026 ou vers cette date.

Fonds Cote de risque

précédente Nouvelle cote

de risque Fonds d'obligations du Trésor américain à long terme TD Moyenne à élevée Moyenne

GPTD est tenue d'effectuer un examen annuel pour déterminer le niveau de risque des fonds d'investissement offerts au public. Les changements apportés à la cote de risque reposent sur la méthode normalisée et obligatoire de classification du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et sur l'examen annuel connexe que GPTD mène pour établir le niveau de risque des fonds d'investissement offerts au public. Aucun changement n'a été apporté aux objectifs de placement, aux stratégies et à la gestion du Fonds d'obligations du Trésor américain à long terme TD.

Un résumé de la méthode de classification du risque des ACVM ainsi que les objectifs et les stratégies de placement de chaque Fonds se trouvent dans le prospectus simplifié des fonds communs de placement Fonds Mutuels TD, disponible sur le site Web de GPTD, comme indiqué ci-dessous, ou sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca/accueil/.

Modification des frais de gestion

À GPTD, nous sommes déterminés à générer de la valeur et à aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs à long terme. La réduction des frais de gestion du Fonds de gestion du risque TD reflète notre engagement continu à offrir des solutions concurrentielles au moyen d'une approche centrée sur le client. La réduction rend permanente la dispense des frais de gestion précédemment mise en œuvre par GPTD.

Fonds Série Frais de gestion

actuels Nouveaux

frais de

gestion Fonds de gestion du risque TD Série W 0,60 % 0,45 %

Pour en savoir plus sur les fonds communs de placement Fonds Mutuels TD, visitez TDAssetManagement.com.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements canadienne qui étend sa présence mondiale. Regroupant trois décennies d'expérience en placement, notre vaste gamme de stratégies et de solutions englobe notamment la gestion fondamentale des actions, les actions en gestion quantitative et passive, les titres à revenu fixe dans tous les segments de la qualité du crédit et les placements alternatifs, comme le crédit privé, les infrastructures et l'immobilier. GPTD offre des solutions de placements institutionnels aux sociétés, aux caisses de retraite, aux fonds de dotation et aux fondations, aux fonds souverains et aux fonds de retraite, entre autres. De plus, GPTD gère des actifs pour le compte de millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse et des portefeuilles gérés par des professionnels. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent 532 milliards de dollars en actifs. Statistiques globales au 31 mars 2026 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier.

Les Fonds Mutuels TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés.

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SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

Pour plus de renseignements : Jillian Tanouye, Groupe Banque TD, [email protected]