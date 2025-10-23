TORONTO, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), le gestionnaire des fonds communs de placement Fonds Mutuels TD, a annoncé des changements apportés à la cote de risque de certains fonds communs de placement (FCP) Fonds Mutuels TD (les « Fonds »), indiqués ci-dessous. Ces changements entreront en vigueur le 23 octobre 2025 ou vers cette date.

Changements apportés aux cotes de risque

La cote de risque des fonds ci-dessous changera comme indiqué.

FCP Fonds Mutuels TD Cote de risque

précédente Nouvelle cote de

risque (réduite) Portefeuille géré TD - croissance audacieuse Moyenne Faible à moyenne Portefeuille FNB géré TD - croissance audacieuse Moyenne Faible à moyenne

Les nouvelles cotes de risque n'entraînent aucun changement dans les objectifs ou stratégies de placement ni dans la gestion des Fonds.

Ces changements se refléteront dans le prospectus simplifié des fonds communs de placement Fonds Mutuels TD et l'aperçu du fonds qui seront déposés le 23 octobre 2025 ou vers cette date.

Les changements apportés à la cote de risque reposent sur la méthode normalisée de classification du risque prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») et sur l'examen annuel connexe que GPTD mène pour établir le niveau de risque des fonds d'investissement offerts au public.

Un résumé de la méthode de classification du risque des ACVM ainsi que les objectifs et les stratégies de placement de chaque Fonds se trouvent dans le prospectus simplifié des fonds communs de placement Fonds Mutuels TD, disponible sur le site Web de GPTD, comme indiqué ci-dessous, ou sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca/accueil/.

Pour en savoir plus sur les fonds communs de placement Fonds Mutuels TD, visitez TDAssetManagement.com.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier.

Les Fonds Mutuels TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés.

Le Groupe Banque TD désigne La Banque Toronto-Dominion et ses sociétés affiliées qui offrent des produits et services de dépôt, de placement, de prêt, de valeurs mobilières, de fiducie, d'assurance et autres.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent 504 milliards de dollars en actifs. Statistiques globales au 30 juin 2025 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

