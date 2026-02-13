TORONTO, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé aujourd'hui des distributions annuelles réinvesties supplémentaires pour 2025 de certains Fonds négociés en bourse TD (collectivement, les « FNB TD »), indiqués ci-dessous. Ces distributions annuelles réinvesties représentent généralement des revenus non distribués au sein des FNB TD. Les distributions en espèces pour décembre 2025 ont été versées et déclarées séparément.

Les porteurs de parts inscrits aux registres en date du 31 décembre 2025 ont reçu à la fin de l'année une distribution théorique représentant les produits imposables réalisés dans les FNB TD pour l'année d'imposition 2025. Une distribution théorique a lieu quand les parts d'une distribution réinvestie sont immédiatement combinées à celles détenues avant la distribution. Ainsi, le nombre de parts détenues après la distribution demeure le même.

Les montants imposables des distributions réinvesties et des distributions en espèces pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales des distributions, seront communiqués aux courtiers par l'intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS inc. dans les 60 premiers jours de 2026.

Voici les renseignements relatifs aux distributions réinvesties par part :

Nom du Fonds Symbole du

Fonds



Distribution

réinvestie

FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 TD TBCH 0,00155 FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2029 TD TBCI 0,00284 FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2030 TD TBCJ 0,00350 Portefeuille FNB d'actions TD TEQT 0,00077

Pour en savoir plus sur les FNB TD, visitez TDAssetManagement.com .

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. à des fins d'information seulement. Ils proviennent de sources jugées fiables. Ces renseignements n'ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Le Groupe Banque TD désigne La Banque Toronto-Dominion et ses sociétés affiliées qui offrent des produits et services de dépôt, de placement, de prêt, de valeurs mobilières, de fiducie, d'assurance et autres.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements canadienne qui étend sa présence mondiale. Regroupant trois décennies d'expérience en placement, notre vaste gamme de stratégies et de solutions englobe notamment la gestion fondamentale des actions, les actions en gestion quantitative et passive, les titres à revenu fixe dans tous les segments de la qualité du crédit et les placements alternatifs, comme le crédit privé, les infrastructures et l'immobilier. GPTD offre des solutions de placements institutionnels aux sociétés, aux caisses de retraite, aux fonds de dotation et aux fondations, aux fonds souverains et aux fonds de retraite, entre autres. De plus, GPTD gère des actifs pour le compte de millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse et des portefeuilles gérés par des professionnels. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 531 milliards de dollars. Statistiques globales au 31 décembre 2025 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Pour en savoir plus, visitez tdam.com.

