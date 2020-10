En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie limitée (le « gestionnaire ») a annoncé aujourd'hui une réduction des frais de gestion visant certains OPC, le résultat du vote des porteurs de titres à l'égard d'une fusion ainsi que la dissolution et l'évaluation finale du Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie et de la Fiducie de banques régionales américaines Manuvie.

Réduction des frais de gestion

Une réduction des frais de gestion pour les six OPC qui suivent prendra effet le 1er octobre 2020 ou vers cette date :

Nom du fonds Série Frais de gestion

existants (%) Nouveaux frais

de gestion (%) Fonds d'actions

américaines toutes

capitalisations

Manuvie Série « Conseil »/série T 1,86 1,76 Série F/série FT 0,88 0,78 Catégorie d'actions

américaines toutes

capitalisations

Manuvie Série « Conseil »/série T 1,86 1,76 Série F/série FT 0,88 0,78 Fonds d'actions

américaines toutes

capitalisations en

dollars US Manuvie Série « Conseil »/série T 1,86 1,76 Série F/série FT 0,88 0,78 Fonds de revenu de

dividendes américains

Manuvie Série « Conseil »/série T 1,86 1,80 Série F/série FT 0,83 0,77 Catégorie de revenu

de dividendes

américains Manuvie Série « Conseil »/série T 1,86 1,80 Série F/série FT 0,83 0,77 Fonds d'actions

américaines Manuvie Série « Conseil »/série T 1,98 1,86 Série F/série FT 0,90 0,78

Il est prévu que la réduction des frais de gestion se répercutera sur le ratio des frais de gestion des fonds au fil du temps.

« Puisque nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons, nous avons relevé une occasion de rendre nos prix plus intéressants pour six de nos produits d'OPC », a déclaré Bernard Letendre, chef de la gestion de patrimoine et d'actifs, Canada. « Notre équipe passe en revue régulièrement notre gamme de fonds avec cet objectif en tête et grâce à ce processus continu, nous avons pu réduire les frais de gestion de plusieurs de nos fonds d'actions américaines. »

Fusion de fonds approuvée par les porteurs de titres

Gestion de placements Manuvie a reçu les approbations requises des porteurs de titres concernés afin d'aller de l'avant avec la proposition de fusion précédemment annoncée du Fonds de revenu à taux variable Manuvie avec le Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, avec prise d'effet le 23 octobre 2020 ou vers cette date.

En plus d'avoir obtenu l'approbation requise des porteurs de titres, les autorités canadiennes en valeurs mobilières ont également approuvé, le 9 septembre 2020, cette fusion.

Dissolutions de fonds précédemment annoncées

Pour faire suite à son annonce du 28 juillet 2020, Gestion de placements Manuvie limitée, le gestionnaire du Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie et de la Fiducie de banques régionales américaines Manuvie (collectivement, les « Fonds »), a annoncé que les Fonds ont été dissous le 30 septembre 2020 (la « date de dissolution »). Les parts de catégorie A (TSX : MFR.UN) du Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie et les parts de catégorie A (TSX : MBK.UN) de la Fiducie de banques régionales américaines Manuvie ont été radiées de la cote de la Bourse de Toronto à la fermeture des bureaux le 30 septembre 2020.

À la date de dissolution, la valeur liquidative finale par part de catégorie A ainsi que la valeur liquidative finale par part de catégorie U du Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie se sont établies à 6,0088 $ et à 4,5657 $ US, respectivement. À la date de dissolution, la valeur liquidative finale par part de catégorie A ainsi que la valeur liquidative finale par part de catégorie U de la Fiducie de banques régionales américaines Manuvie se sont établies à 6,3800 $ et à 6,9480 $ US, respectivement. Le produit de dissolution sera versé aux propriétaires véritables de ces parts le 7 octobre 2020 ou vers cette date au moyen de Services de dépôt et de compensation CDS inc.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons plus d'un siècle d'expérience en gestion financière ainsi que l'ensemble des ressources de notre société mère au service de particuliers, d'institutions et de participants à des régimes de retraite de partout dans le monde. Notre société, dont le siège social est à Toronto, possède des compétences de premier plan dans les marchés des sociétés ouvertes et fermées, qui sont renforcées par des investissements répartis dans 17 pays et territoires. Nous étendons ces compétences en offrant accès à un réseau de gestionnaires d'actifs non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à effectuer des investissements responsables dans l'ensemble de nos entreprises. Nous élaborons des cadres de travail mondiaux novateurs en matière d'investissements durables, collaborons avec les sociétés dont les titres font partie de nos portefeuilles et veillons à maintenir des normes de gestion élevées à l'égard des actifs que nous détenons et exploitons, de même que nous encourageons la santé financière par l'intermédiaire de nos régimes de retraite dans les milieux de travail. Aujourd'hui, les promoteurs de régimes du monde entier se fient à notre savoir-faire en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à faire des prévisions et à épargner en vue de profiter d'une retraite confortable.

Au 30 juin 2020, l'actif géré et administré par Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 900 milliards de dollars canadiens (660 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le gpmanuvie.ca.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2019, elle comptait plus de 35 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 30 millions de clients. Au 30 juin 2020, son actif géré et administré se chiffrait à 1 200 milliards de dollars canadiens (900 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 30,6 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

SOURCE Société Financière Manuvie

Renseignements: Communications avec les médias : Brooke Tucker-Reid, Manuvie, 647 528-9601, [email protected]

Liens connexes

http://www.manulife.com