Gestion de placements Manuvie annonce des modifications de niveau de risque et d'autres modifications pour certains fonds

TORONTO, le 25 juill. 2019 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui qu'elle effectuera les modifications suivantes, avec prise d'effet vers le 1er août 2019 :

Modification du niveau de risque de certains fonds

Modification du nom de certains fonds

Offre de distributions en espèces pour les comptes d'épargne libre d'impôt (« CELI »)

Modification du niveau de risque de certains fonds

Le niveau de risque des fonds indiqués ci-après sera modifié comme suit :

Hausse du niveau de risque :



Niveau actuel Nouveau niveau Portefeuille Alpha Diversifié Manuvie Faible à moyen Moyen

Baisse du niveau de risque :



Niveau actuel Nouveau niveau Fonds d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie Moyen à élevé Moyen Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie Moyen à élevé Moyen Fonds immobilier mondial sans restriction Manuvie Moyen à élevé Moyen Fonds de revenu 2032 Manuvie Faible à moyen Faible

Modification du nom de certains fonds

Le nom des fonds indiqués ci-après sera modifié comme suit :

Modification de nom de fonds :

Nom de fonds actuel Nouveau nom de fonds Fonds mondial d'infrastructures Manuvie Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie Catégorie mondiale d'infrastructures Manuvie Catégorie mondiale de titres d'infrastructures cotés Manuvie

Distributions en espèces offertes pour les CELI

Gestion de placements Manuvie autorisera les distributions en espèces pour les CELI.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le segment mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous comptons plus de 150 ans d'expérience en gestion financière au service des clients institutionnels et des particuliers et dans le domaine des régimes de retraite à l'échelle mondiale. Notre approche spécialisée de la gestion de fonds comprend les stratégies très différenciées de nos équipes expertes en titres à revenu fixe, actions spécialisées, solutions multiactifs et marchés privés, ainsi que l'accès à des gestionnaires d'actifs spécialisés et non affiliés du monde entier grâce à notre modèle multigestionnaire. Notre approche personnalisée de la retraite, fondée sur les données, vise à procurer un bien-être financier par l'intermédiaire de nos régimes de retraite de toutes tailles, afin de permettre aux participants de prendre leur retraite dans la dignité.

La Société, dont le siège social est à Toronto, exerce ses activités sous la marque Gestion de placements Manuvie dans le monde entier, à l'exception des États-Unis, où elle exerce ses activités destinées aux particuliers sous la marque John Hancock Investment Management et ses activités liées aux régimes de retraite sous la marque John Hancock, et de l'Asie et du Canada, où elle exerce ses activités liées aux régimes de retraite sous la marque Manuvie. L'actif géré et administré par Gestion de placements Manuvie se montait à 837 milliards de dollars au 31 mars 20191. Certaines offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse manulifeinvestmentmgt.com.

1. Source : données financières de SFM. Au 31 mars 2019, l'actif géré et administré par Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde se chiffrait

à 837 milliards de dollars, dont un actif géré de 189 milliards de dollars pour le compte d'autres segments et un actif administré de

134 milliards de dollars.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à aider les gens à prendre plus facilement des décisions et à vivre mieux. Elle exerce ses activités principalement sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2018, elle comptait plus de 34 000 employés, plus de 82 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 28 millions de clients. Au 31 mars 2019, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 100 milliards de dollars canadiens (849 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 29,4 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».



