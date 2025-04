LONDON, ON, le 30 avril 2025 /CNW/ - Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) a annoncé aujourd'hui le changement d'un sous-conseiller du Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Canada Vie (le fonds).

Le 30 avril 2025 ou aux environs de cette date, la Société de Placements Franklin Templeton remplacera la Société Fiduciary Trust du Canada parmi les sous-conseillers du fonds. Le fonds continuera d'être géré par les mêmes gestionnaires de portefeuille individuels, et aucun changement ne sera apporté aux objectifs et aux stratégies de placement du fonds.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

Gestion de placements Canada Vie limitée est une société de gestion de placements qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. GPCV est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus

Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée et offerts exclusivement par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

Source et renseignements : Marie-Emmanuelle Cadieux, 514-878-6128, [email protected]