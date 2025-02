LONDON, ON, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) a annoncé aujourd'hui une série de fusions de fonds et un changement d'objectif de placement qui entreront en vigueur le 23 mai 2025 ou aux environs de cette date, sous réserve de l'approbation des porteurs de parts, le cas échéant. Les changements proposés sont généralement conçus pour améliorer et simplifier la gamme de fonds pour les conseillers et leurs clients.

Fusions proposées



Fonds dissous Fonds prorogé Événement Vote requis Fonds de revenu fixe canadien de base Plus Canada Vie Fonds d'obligations canadiennes de base Plus Canada Vie Imposition différée Non Fonds de revenu fixe multisectoriel mondial Canada Vie Fonds d'obligations mondiales multisectorielles Canada Vie Imposable Oui Fonds d'actions de marchés émergents Canada Vie Fonds d'actions à grande capitalisation de marchés émergents Canada Vie Imposition différée Oui Valeur américaine Counsel Dividende mondial Counsel Imposition différée Oui Valeur internationale Counsel Dividende mondial Counsel Imposition différée Oui Portefeuille Retraite préservation Counsel* Portefeuille conservateur Counsel Imposition différée Oui Portefeuille Retraite fondation Counsel* Portefeuille équilibré Counsel Imposition différée Oui Portefeuille Retraite accumulation Counsel* Portefeuille croissance Counsel Imposition différée Oui

* Les fusions des portefeuilles de retraite Counsel ont été proposées par GPCV le 15 novembre 2024, puis reportées le 13 décembre 2024 en raison de l'incertitude découlant de la grève de Postes Canada.

Le comité d'examen indépendant de chacun des fonds dissous a recommandé ou approuvé, le cas échéant, les fusions précitées, après avoir établi que si celles-ci sont mises en œuvre, elles aboutiront à un résultat juste et raisonnable pour chacun des fonds dissous.

Changement de l'objectif de placement

GPCV propose également de modifier l'objectif de placement du Fonds d'actions mondiales à faible volatilité Canada Vie, sous réserve de l'approbation des porteurs de parts. Si ce changement est approuvé, le fonds adoptera une approche plus diversifiée et se concentrera sur l'investissement dans des titres de participation de sociétés de premier ordre du monde entier qui offrent des perspectives de croissance supérieures à la moyenne. En plus de ce changement proposé, le fonds sera renommé Fonds d'actions mondiales Canada Vie, et la Corporation financière Mackenzie remplacera Irish Life Investment Managers Ltd. à titre de sous-conseiller. De plus, la cote de risque du fonds passera de faible à moyen à moyen.

Sauf pour la fusion visant le Fonds de revenu fixe canadien de base Plus Canada Vie, une assemblée extraordinaire aura lieu le 12 mai 2025 ou aux environs de cette date, où les porteurs de parts seront invités à approuver la fusion ou le changement d'objectif de placement, le cas échéant. Le 28 mars 2025 ou autour de cette date, une lettre de notification et d'accès et un formulaire de procuration seront envoyés par la poste à tous les investisseurs inscrits aux registres le 19 mars 2025. Les investisseurs inscrits aux registres le 4 mars 2025 détenant des parts du Fonds de revenu fixe canadien de base Plus Canada Vie recevront un avis écrit décrivant les changements liés à la fusion au moins 60 jours avant sa date d'effet.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) est une société de gestion de placement qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. GPCV est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus.

Les fonds sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée et les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont offerts exclusivement par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

