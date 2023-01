LONDON, ON, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) a annoncé aujourd'hui les résultats des assemblées extraordinaires qui ont eu lieu le 18 janvier 2023, lors desquelles l'approbation des investisseurs a été sollicitée pour certaines fusions de fonds, comme il est précisé dans le tableau ci-dessous. Ces fusions permettront aux conseillers et aux investisseurs de mieux s'y retrouver dans la gamme de fonds communs de placement de la Canada Vie.

De plus, GPCV annonce qu'à compter du 19 janvier 2023, elle apportera des modifications aux stratégies de placement et procédera à la réouverture du Fonds d'obligations à court terme Canada Vie pour les nouveaux placements.

Fusions de fonds

Les fusions de fonds suivantes ont été approuvées par les investisseurs et devraient entrer en vigueur le 3 février 2023 ou aux environs de cette date.

Fonds dissous Fonds prorogé Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité Canada Vie Fonds de dividendes canadiens de base Canada Vie Fonds d'actions américaines à faible volatilité Canada Vie Fonds de valeur des États-Unis Canada Vie

Modifications apportées à la stratégie de placement et réouverture du Fonds d'obligations à court terme Canada Vie

GPCV s'engage à ce que sa gamme de produits demeure pertinente et concurrentielle et puisse évoluer en fonction de la conjoncture des marchés. Dans le contexte actuel où les taux d'intérêt changent rapidement, il est important d'avoir accès à un éventail de solutions à revenu fixe. Voilà pourquoi GPCV a décidé d'accepter de nouveaux placements et modifié les stratégies d'investissement à l'égard du Fonds d'obligations à court terme Canada Vie (fonds commun de placement). Ce changement prendra effet le 19 janvier 20231. Les modifications apportées aux stratégies de placement de ce fonds visent à aider le fonds à atteindre un degré de diversification accru tout en offrant un niveau de revenu en phase avec les placements à revenu fixe à court terme, pour lesquels la préservation du capital prime.

Le Fonds d'obligations à court terme Canada Vie peut constituer une composante efficace d'un portefeuille pour atténuer le risque de taux d'intérêt dans un contexte de hausse des taux. Cette solution à revenu fixe investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens de créance à court terme de premier ordre (moins de cinq ans).

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

____________________________ 1 La version fonds distincts de ce mandat n'a pas été fermée aux nouveaux placements et continue d'être offerte.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV)

GPCV est la filiale de gestion de fonds de placement de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

