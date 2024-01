LONDON, ON, le 15 janv. 2024 /CNW/ -.Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) a annoncé aujourd'hui les résultats d'assemblées extraordinaires qui ont eu lieu le 15 janvier 2024, lors desquelles l'approbation des investisseurs a été sollicitée pour certaines fusions et dissolutions de fonds, comme il est précisé ci-dessous. Ces fusions visent à permettre aux conseillers et aux investisseurs de mieux s'y retrouver dans la gamme de fonds communs de placement de la Canada Vie. Les fusions et dissolutions auront lieu le 26 janvier 2024 ou aux alentours de cette date.

GPCV a également annoncé deux autres changements à sa gamme de fonds communs de placement. En date du 16 janvier 2024, le Fonds de croissance petites et moyennes capitalisations américaines Canada Vie sera rouvert aux nouveaux placements. En date du 26 janvier 2024, la cote de risque du Fonds de revenu fixe multisectoriel mondial Canada Vie changera.

Fusions de fonds

Les fusions de fonds suivantes ont été approuvées par les investisseurs le 15 janvier 2024 et devraient entrer en vigueur le 26 janvier 2024 ou aux environs de cette date.

Fonds dissous Fonds prorogés Fonds de croissance moyennes capitalisations américaines Canada Vie Fonds de croissance petites et moyennes capitalisations américaines Canada Vie Fonds équilibré mondial de croissance Canada Vie Fonds de revenu stratégique mondial Canada Vie Fonds équilibré d'occasions mondiales de croissance Canada Vie Fonds mondial équilibré Canada Vie Fonds équilibré de valeur mondiale Canada Vie Fonds mondial équilibré Canada Vie Fonds de croissance américaine Canada Vie Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Canada Vie Fonds de valeur américaine Canada Vie Fonds de valeur des États-Unis Canada Vie Fonds d'actions européennes Canada Vie Fonds d'actions internationales Canada Vie Fonds mondial de dividendes Canada Vie Fonds d'actions mondiales toutes capitalisations Canada Vie Fonds Fondateurs d'actions mondiales Canada Vie Fonds d'actions mondiales toutes capitalisations Canada Vie Fonds de croissance internationale Canada Vie Fonds d'actions internationales Canada Vie Fonds de titres spécialisés nord-américains Canada Vie Fonds de croissance petites et moyennes capitalisations américaines Canada Vie Fonds d'infrastructure mondiale Canada Vie Fonds d'actifs réels diversifiés Canada Vie Fonds immobilier mondial Canada Vie Fonds d'actifs réels diversifiés Canada Vie Fonds science et technologie Canada Vie Fonds d'occasions de croissance mondiales Canada Vie

Dissolutions de fonds

Les dissolutions de fonds suivantes ont été approuvées par les investisseurs le 15 janvier 2024 et devraient entrer en vigueur le 26 janvier 2024 ou aux environs de cette date.

Fonds d'obligations à court terme Canada Vie

Fonds d'obligations tactiques canadiennes Canada Vie

Réouverture du Fonds de croissance petites et moyennes capitalisations américaines Canada Vie

GPCV tient à faire en sorte que sa gamme de produits demeure pertinente et concurrentielle et puisse évoluer en fonction de la conjoncture des marchés. C'est pourquoi elle rouvre toutes les séries du Fonds de croissance petites et moyennes capitalisations américaines Canada Vie aux nouveaux placements le 16 janvier 2024.

Le fonds antérieur, le Fonds Mackenzie Croissance petites et moyennes capitalisations américaines, avait été fermé aux nouveaux investisseurs le 30 juin 2021 en raison de contraintes de capacité signalées par le sous-conseiller, Placements Mackenzie. Avant le 16 janvier 2024, les conseillers n'étaient pas en mesure de faire souscrire des parts de ce fonds à de nouveaux investisseurs. Le sous-conseiller a suivi de près la capacité du fonds et a déterminé qu'il pouvait maintenant accepter de nouveaux investisseurs. Par conséquent, GPCV a déterminé que le temps est venu de rouvrir le fonds aux nouveaux investisseurs.

Changement de la cote de risque du Fonds de revenu fixe multisectoriel mondial Canada Vie

Le 26 janvier 2024 ou aux alentours de cette date, la cote de risque du fonds diminuera.

Nom du fonds Ancienne cote de risque Nouvelle cote de risque Fonds de revenu fixe multisectoriel mondial Canada Vie Faible à moyen Faible



GPCV passe en revue les cotes de risque de ses fonds au moins une fois par année, ainsi que lorsqu'un fonds subit un changement important, conformément à la méthode de classification du risque lié aux placements prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Le changement indiqué ci-dessus découle du changement imminent de sous-conseiller annoncé le 9 novembre 2023. Le fonds vise maintenant à investir environ 100 % de ses actifs dans des parts du Fonds d'obligations mondiales multisectorielles Canada Vie.

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

Gestion de placements Canada Vie est une société de gestion de placement qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. GPCV est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus .

SOURCE The Canada Life Assurance Company

Renseignements: Tim Oracheski, Vice-président, Communications, Canada Vie, [email protected]