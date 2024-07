LONDON, ON, le 17 juill. 2024 /CNW/ - Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) a annoncé aujourd'hui l'ajout d'Investment Planning Counsel, par l'entremise d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières (ensemble, les « courtiers IPC »), en tant que placeurs principaux affiliés supplémentaires pour certains fonds communs de placement, aux côtés des Services d'investissement Quadrus ltée.

Les investisseurs ayant un courtier IPC auront maintenant accès à certains fonds communs de placement de GPCV.

L'ajout des courtiers IPC à titre de placeurs principaux n'a pas d'incidence sur les investisseurs actuels de GPCV ni sur la façon dont les fonds de GPCV sont gérés.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) est une société de gestion de placements qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour nos fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. GPCV est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et est membre du groupe de sociétés de Great-West Lifeco Inc.

À propos des Services d'investissement Quadrus ltée

Quadrus figure parmi les plus importants courtiers en épargne collective au Canada. Grâce à nos options de fonds communs de placement ainsi qu'aux conseils et au soutien de votre représentant en investissement, nous pouvons offrir d'excellents choix de placements adaptés à vos besoins, à votre style de vie et à vos objectifs. Quadrus est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et est membre du groupe de sociétés de Great-West Lifeco Inc.

À propos d'Investment Planning Counsel

Investment Planning Counsel Inc. (IPC), la société mère du courtier en épargne collective IPC Gestion du patrimoine et du courtier en placements IPC Valeurs mobilières, est une société intégrée de gestion du patrimoine fondée en 1996. IPC soutient les conseillers dans leurs efforts pour offrir une expérience client distinctive grâce à la prestation de conseils axés sur le client. IPC est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et est membre du groupe de sociétés de Great-West Lifeco Inc.

Ces fonds sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée et offerts exclusivement par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée et de ses sociétés affiliées, IPC Gestion du patrimoine et IPC Valeurs mobilières. Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

Source et renseignements : Leezann Freed-Lobchuk, Directrice générale, Communications, [email protected]