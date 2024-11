LONDON, ON, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) a annoncé aujourd'hui sa proposition de fusion de trois fonds communs de placement dans sa gamme de Portefeuilles Counsel, sous réserve de l'approbation des porteurs de parts.

Fusions de fonds

GPCV propose les fusions de fonds suivantes :

Fonds dissous Fonds prorogé Portefeuille préservation de retraite Counsel Portefeuille conservateur Counsel Portefeuille fondation de retraite Counsel Portefeuille équilibré Counsel Portefeuille accumulation de retraite Counsel Portefeuille croissance Counsel

Les investisseurs dans les fonds dissous inscrits aux registres le 5 décembre 2024 recevront un avis de convocation à une assemblée des investisseurs qui aura lieu le 22 janvier 2025 ou vers cette date. Si elles sont approuvées, les fusions devraient être réalisées le 31 janvier 2025 ou vers cette date.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) est une société de gestion de placements qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. GPCV est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus.

Source et renseignements : Leezann Freed-Lobchuk, Directrice générale, Relations avec les médias, Canada Vie, [email protected]