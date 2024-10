LONDON, ON, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV), le gestionnaire de fonds des Portefeuilles Counsel, a annoncé des changements qui sont reflétés dans les prospectus simplifiés de renouvellement et nouvellement consolidés des fonds Counsel et IPC.

En date du 29 octobre 2024, les fonds suivants seront renommés. Ni les objectifs de placement ni les niveaux de risque des fonds ne seront modifiés par suite de ce changement.

Ancien nom du fonds Nouveau nom du fonds Portefeuille revenu mensuel IPC Portefeuille revenu mensuel Counsel Portefeuille revenu conservateur IPC Portefeuille revenu conservateur Counsel Portefeuille des Essentiels revenu IPC Portefeuille des Essentiels revenu Counsel Portefeuille des Essentiels équilibré IPC Portefeuille des Essentiels équilibré Counsel Portefeuille des Essentiels croissance IPC Portefeuille des Essentiels croissance Counsel Portefeuille Focus conservateur IPC Portefeuille Focus conservateur Counsel Portefeuille Focus équilibré IPC Portefeuille Focus équilibré Counsel Portefeuille Focus croissance IPC Portefeuille Focus croissance Counsel Portefeuille Focus actions IPC Portefeuille Focus actions Counsel Portefeuille mondial revenu et croissance IPC Portefeuille mondial revenu et croissance Counsel Fonds d'épargne à intérêt élevé IPC Fonds d'épargne à intérêt élevé Counsel Actions canadiennes multifactorielles IPC* Actions canadiennes multifactorielles Counsel Actions américaines multifactorielles IPC* Actions américaines multifactorielles Counsel Actions internationales multifactorielles IPC* Actions internationales multifactorielles Counsel



* Ces fonds ne sont pas offerts aux termes d'un prospectus simplifié.

De plus, les fonds suivants sont maintenant offerts aux investisseurs du Québec :

Portefeuille toutes actions Counsel

Portefeuille équilibré Counsel

Valeur canadienne Counsel

Portefeuille conservateur Counsel

Dividende mondial Counsel

Portefeuille croissance Counsel

Revenu fixe à rendement élevé Counsel

Croissance internationale Counsel

Valeur internationale Counsel

Marché monétaire Counsel

Portefeuille accumulation de retraite Counsel

Portefeuille fondation de retraite Counsel

Portefeuille préservation de retraite Counsel

Obligations à court terme Counsel

Croissance américaine Counsel

Actions américaines de croissance Counsel

Valeur américaine Counsel

La Compagnie Trust CIBC Mellon a été nommée dépositaire des Portefeuilles Counsel en remplacement de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC).

Ces changements n'ont aucune incidence sur la gestion des Portefeuilles Counsel. Les investisseurs et les conseillers n'ont aucune mesure à prendre.

Le 1er octobre, GPCV est devenue le gestionnaire, le fiduciaire, le gestionnaire de portefeuille et le promoteur des Portefeuilles Counsel à la suite de la fusion avec Counsel Portfolio Services Inc.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) est une société de gestion de placements qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. GPCV est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus.

