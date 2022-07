LONDON, ON, le 20 juill. 2022 /CNW/ - Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) a annoncé aujourd'hui des changements à plusieurs fonds communs de placement de la Canada Vie, y compris des réductions des frais de gestion, une tarification simplifiée pour les investisseurs des séries à honoraires (série F), une tarification plus accessible pour les clients à valeur nette élevée, une réduction du niveau de risque et une mise à jour de la stratégie de placement.

Réduction des frais et structure de tarification simplifiée pour les investisseurs des séries à honoraires (série F)1

À compter du 22 juillet 2022, nous apporterons des réductions aux frais de gestion qui varieront selon le fonds et se situeront dans une fourchette de 10 à 40 points de base, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous. Les frais de gestion de tous les fonds communs de placement de série F correspondront désormais à ceux des séries à honoraires équivalentes à l'intention des clients à valeur nette élevée (série FW). Ces réductions visent à procurer une plus grande valeur aux investisseurs.

Le 16 septembre 2022 ou aux environs de cette date, les fonds de la série FW2 seront renommés comme étant des fonds de série F et auront des frais de gestion identiques afin que soit créée une seule série à honoraires pour tous les investisseurs. Aucun investisseur ne verra ses frais augmenter en raison de ces changements. Comme les frais de gestion de la série F sont maintenant les mêmes que ceux de la série FW, nous éliminerons toute réduction des frais de gestion de la série F entre 100 000 $ et 499 999 $.

À l'appui de cette modification prochaine du nom de la série, les frais d'administration de la série FW du Fonds du marché monétaire Canada Vie seront également réduits de 5 points de base (pour passer de 15 points de base à 10 points de base) à compter du 22 juillet 2022 afin de les harmoniser avec ceux de la série F.

Nom du fonds Séries

visées Frais de

gestion

actuels Nouveaux

frais de

gestion Fonds du marché monétaire Canada Vie F 0,50 % 0,35 % Fonds d'obligations à court terme Canada Vie3 F 0,60 % 0,50 % Fonds d'obligations canadiennes de base Canada Vie F 0,65 % 0,45 % Fonds d'obligations canadiennes de base Plus Canada Vie3 F 0,65 % 0,45 % Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Canada Vie F 0,75 % 0,55 % Fonds de revenu fixe nord-américain à rendement élevé

Canada Vie F 0,75 % 0,55 % Fonds de revenu à taux variable Canada Vie F 0,75 % 0,55 % Fonds d'obligations tactiques canadiennes Canada Vie F 0,85 % 0,45 % Fonds de revenu fixe multisectoriel mondial Canada Vie F 1,10 % 0,90 % Fonds de revenu fixe sans contraintes Canada Vie F 0,60 % 0,40 % Fonds d'obligations de base Plus Parcours Canada Vie F 0,85 % 0,45 % Fonds d'obligations mondiales de base Plus Parcours

Canada Vie F 1,05 % 0,85 % Fonds d'obligations mondiales multisectorielles Parcours

Canada Vie F 1,05 % 0,85 % Fonds de revenu stratégique II Canada Vie3 F, F5 0,85 % 0,55 % Fonds de revenu fixe canadien équilibré II Canada Vie3 F, F5 0,80 % 0,60 % Fonds de revenu fixe canadien équilibré Canada Vie F, F5 0,80 % 0,60 % Fonds équilibré de valeur canadienne Canada Vie F, F5 1,00 % 0,80 % Fonds de revenu stratégique Canada Vie F, F5, F8 0,85 % 0,55 % Fonds de croissance équilibrée canadienne II Canada Vie3 F, F5 0,90 % 0,70 % Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie F, F5 0,90 % 0,70 % Fonds de revenu stratégique mondial Canada Vie F, F5 0,85 % 0,60 % Fonds mondial équilibré Canada Vie F, F5 0,85 % 0,65 % Fonds mondial de croissance et de revenu Canada Vie F, F5, F8 1,00 % 0,70 % Fonds équilibré d'occasions mondiales de croissance

Canada Vie F, F5 0,85 % 0,65 % Fonds équilibré de valeur mondiale Canada Vie F, F5 1,00 % 0,80 % Fonds équilibré mondial de croissance Canada Vie F, F5 1,15 % 0,95 % Fonds de petites et moyennes capitalisations canadiennes

Canada Vie F 1,00 % 0,80 % Fonds de dividendes principalement canadiens Canada Vie F, F5, F8 0,85 % 0,65 % Fonds de dividendes canadiens Canada Vie F, F5 0,85 % 0,65 % Fonds de croissance principalement canadienne Canada Vie F, F5 1,00 % 0,70 % Fonds de croissance canadienne Canada Vie F, F5 1,00 % 0,70 % Fonds d'actions canadiennes Canada Vie F, F5 1,00 % 0,70 % Fonds de dividendes canadiens de base Canada Vie F, F5, F8 0,85 % 0,65 % Fonds de valeur canadienne Canada Vie F, F5, F8 1,10 % 0,85 % Fonds de valeur principalement canadienne Canada Vie F 1,10 % 0,85 % Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité Canada Vie F, F5 0,85 % 0,65 % Fonds concentré d'actions canadiennes Parcours Canada Vie F 1,00 % 0,80 % Fonds d'actions américaines à faible volatilité Canada Vie3 F, F5 0,85 % 0,65 % Fonds de dividendes américains Canada Vie F, F5 1,00 % 0,70 % Fonds de valeur des États-Unis Canada Vie F, F5 1,00 % 0,70 % Fonds de croissance toutes capitalisations américaines

Canada Vie F 1,00 % 0,80 % Fonds de croissance petites et moyennes capitalisations

américaines Canada Vie3 F 1,00 % 0,80 % Fonds concentré d'actions américaines Parcours Canada Vie F 1,00 % 0,80 % Fonds de croissance moyennes capitalisations américaines

Canada Vie F 1,00 % 0,80 % Fonds de croissance américaine Canada Vie F, F5 1,00 % 0,80 % Fonds de valeur américaine Canada Vie F, F5 1,00 % 0,80 % Fonds mondial de dividendes Canada Vie F, F5, F8 1,00 % 0,80 % Fonds d'actions mondiales toutes capitalisations Canada Vie F, F5, F8 1,00 % 0,80 % Fonds d'actions mondiales à faible volatilité Canada Vie F, F5 1,00 % 0,80 % Fonds d'actions étrangères Canada Vie F, F5 1,00 % 0,80 % Fonds d'actions européennes Canada Vie3 F 1,00 % 0,80 % Fonds d'occasions de croissance mondiales Canada Vie F 1,00 % 0,80 % Fonds d'actions de marchés émergents Canada Vie4 F 1,00 % 0,80 % Fonds d'actions internationales Canada Vie F, F5 1,00 % 0,80 % Fonds d'actions internationales Parcours Canada Vie F 1,00 % 0,80 % Fonds concentré d'actions internationales Parcours

Canada Vie F 1,15 % 0,95 % Fonds d'actions à grande capitalisation de marchés émergents

Parcours Canada Vie F 1,00 % 0,80 % Fonds d'actions de marchés émergents Parcours Canada Vie F 1,15 % 0,90 % Fonds Fondateurs d'actions mondiales Canada Vie F, F5 1,05 % 0,85 % Fonds d'actions mondiales de croissance Canada Vie F, F5 1,25 % 1,05 % Fonds de croissance internationale Canada Vie F, F5 1,00 % 0,80 % Fonds de croissance petites et moyennes capitalisations

mondiales Canada Vie F, F5 1,00 % 0,80 % Fonds immobilier mondial Canada Vie F, F5 1,00 % 0,80 % Fonds de ressources mondiales Canada Vie F 1,00 % 0,80 % Fonds de métaux précieux Canada Vie3 F 1,00 % 0,80 % Fonds science et technologie Canada Vie F, F5 1,00 % 0,80 % Fonds de titres spécialisés nord-américains Canada Vie3 F 1,10 % 0,85 % Fonds d'infrastructure mondiale Canada Vie F, F5 1,00 % 0,75 % Portefeuille de revenu prudent géré en fonction du risque

Canada Vie F 0,75 % 0,55 % Portefeuille équilibré géré en fonction du risque Canada Vie F 0,90 % 0,70 % Portefeuille de croissance géré en fonction du risque

Canada Vie F 0,95 % 0,75 % Portefeuille de revenu fixe diversifié Canada Vie F 0,90 % 0,60 % Portefeuille prudent Canada Vie F 0,80 % 0,60 % Portefeuille modéré Canada Vie F, F5 0,90 % 0,70 % Portefeuille équilibré Canada Vie F, F5, F8 0,95 % 0,75 % Portefeuille accéléré Canada Vie F, F5 1,00 % 0,80 % Portefeuille énergique Canada Vie F, F5 1,00 % 0,80 % Portefeuille durable prudent Canada Vie F, F5 0,80 % 0,60 % Portefeuille durable équilibré Canada Vie F, F5 0,95 % 0,75 % Portefeuille durable de croissance Canada Vie F, F5 1,00 % 0,80 %



1 Ce changement s'applique également à tous les fonds de série F assortis d'une distribution à taux fixe (F5 et F8, lorsqu'ils sont offerts).

2 À compter du 16 septembre 2022 ou aux environs de cette date, les titres des séries FW, FW5 et FW8 changeront de nom pour devenir les titres des séries F, F5 et F8, respectivement.

3 Plafonné à l'égard des nouveaux investisseurs - toutes les séries du Fonds seront fermées aux nouvelles souscriptions, sauf dans le cas de souscriptions effectuées par des investisseurs qui détiennent des titres du Fonds à des dates en particulier (voir le prospectus simplifié pour connaître les dates en question) et qui continuent de détenir ces titres.

4 Plafonné à l'égard des nouveaux investissements - fermé aux nouveaux placements

Structure de tarification optimisée pour les clients à valeur nette élevée

À compter du 22 juillet 2022, GPCV améliorera son programme de tarification visant les clients à valeur nette élevée (VNE) afin de simplifier les critères d'admissibilité et de le rendre plus accessible aux investisseurs. De plus, nous rajustons la structure de tarification pour les clients à VNE afin d'offrir une valeur ajoutée aux clients qui détiennent un actif plus élevé.

À l'heure actuelle, pour avoir droit à la tarification pour clients à valeur nette élevée, l'investisseur doit détenir un actif total minimal de 500 000 $ (actif total du ménage) et un placement initial minimal de 100 000 $ dans une série. L'exigence de 100 000 $ est réduite à 500 $ afin de correspondre au placement initial minimal pour toutes les séries au détail. L'exigence d'un actif minimal de 500 000 $ sera conservée. Ces nouveaux critères d'admissibilité s'appliqueront aux séries W, W5, W8, QFW, QFW5, FW, FW5, FW8, N, N5 et N8.

Une nouvelle réduction des frais de gestion sera instaurée pour les investisseurs dont l'actif totalise plus de 1 million de dollars, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous. Cela s'appliquera aux séries W, F, FW et QFW (et aux séries assorties de distributions à taux fixe applicables). La série N profite déjà des frais de gestion par tranches. Les tranches comportent cinq seuils d'actif et, lorsque le total de vos placements dépasse le seuil de chaque tranche, des réductions des frais de gestion sont appliquées à chaque dollar investi. Les rabais sont comptabilisés quotidiennement et consentis chaque trimestre.

Nom du fonds Tranche d'actifs / Taux de réduction des frais de gestion De 0 $ à 999 999 $ De

1 000 000 $

à 2 499 999 $ De

2 500 000 $

à 4 999 999 $ De

5 000 000 $

à 9 999 999 $ 10 000 000 $ ou

plus Fonds du marché monétaire

Canada Vie Fonds de revenu fixe sans

contraintes Canada Vie Fonds d'actions de marchés

émergents Parcours Canada Vie s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Fonds d'obligations à court

terme Canada Vie Fonds d'obligations

canadiennes de base

Canada Vie Fonds d'obligations de base

Plus Canada Vie Fonds d'obligations de base

Plus Parcours Canada Vie Fonds d'obligations tactiques

canadiennes Canada Vie Fonds d'obligations mondiales

de base Plus Parcours Canada Vie Fonds de revenu à taux variable

Canada Vie Fonds d'obligations de sociétés

canadiennes Canada Vie Fonds de revenu fixe nord-

américain à rendement élevé

Canada Vie Fonds de revenu fixe

multisectoriel mondial

Canada Vie Fonds d'obligations mondiales

multisectorielles Parcours

Canada Vie Fonds mondial équilibré

Canada Vie Fonds de valeur canadienne

Canada Vie Portefeuille de revenu fixe

diversifié Canada Vie Portefeuille prudent Canada Vie Portefeuille modéré Canada Vie Portefeuille équilibré

Canada Vie Portefeuille accéléré

Canada Vie Portefeuille énergique

Canada Vie Portefeuille de revenu

prudent géré en fonction du risque

Canada Vie Portefeuille équilibré géré en

fonction du risque

Canada Vie Portefeuille de croissance géré

en fonction du risque

Canada Vie Portefeuille durable prudent

Canada Vie Portefeuille durable équilibré

Canada Vie Portefeuille durable de

croissance Canada Vie s.o. 0,05 % 0,10 % 0,15 % 0,15 % Tous les autres Fonds offrant

une ou plusieurs des séries F,

F5, F8, W, W5, W8, QFW,

QFW5, FW, FW5 et FW8 s.o. s.o. 0,05 % 0,10 % 0,15 %

Réduction des frais de gestion pour d'autres fonds communs de placement

À compter du 22 juillet 2022, les frais de gestion de certaines séries seront réduits pour les fonds communs de placement de la Canada Vie suivants : Fonds d'obligations canadiennes de base Plus Canada Vie, Fonds d'obligations tactiques Canada Vie et Fonds d'obligations de base Plus Parcours Canada Vie, comme indiqué dans le tableau qui suit.

Nom du fonds Séries

visées Frais de

gestion

actuels Nouveaux

frais de

gestion Fonds d'obligations canadiennes de base Plus Canada Vie3 A 1,55 % 1,35 % Fonds d'obligations de base Plus Parcours Canada Vie QF 0,85 % 0,65 % Fonds d'obligations de base Plus Parcours Canada Vie W 1,15 % 1,00 % Fonds d'obligations de base Plus Parcours Canada Vie FW 0,65 % 0,45 % Fonds d'obligations de base Plus Parcours Canada Vie QFW 0,65 % 0,45 % Fonds d'obligations tactiques canadiennes Canada Vie QF 0,85 % 0,65 % Fonds d'obligations tactiques canadiennes Canada Vie W 1,15 % 1,00 % Fonds d'obligations tactiques canadiennes Canada Vie FW 0,65 % 0,45 % Fonds d'obligations tactiques canadiennes Canada Vie QFW 0,65 % 0,45 %



3 Plafonné à l'égard des nouveaux investisseurs - toutes les séries du Fonds seront fermées aux nouvelles souscriptions, sauf dans le cas de souscriptions effectuées par des investisseurs qui détiennent des titres du Fonds à des dates en particulier (voir le prospectus simplifié pour connaître les dates en question) et qui continuent de détenir ces titres.

Réduction du niveau de risque du Fonds d'obligations mondiales multisectorielles Parcours Canada Vie

À compter de maintenant, le niveau de risque du Fonds d'obligations mondiales multisectorielles Parcours Canada Vie passe de « faible à moyen » à « faible ». Ce changement se reflètera dans l'Aperçu du fonds qui sera soumis le 21 juillet 2022 ou aux environs de cette date.

GPCV passe en revue les niveaux de risque de ses fonds au moins une fois par année, ainsi que lorsque le fonds subit un changement important, conformément à la méthode de classification du risque lié aux placements prescrite par les autorités canadiennes en valeurs mobilières. Ce changement est le résultat d'un examen annuel et non d'un changement aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion du Fonds d'obligations mondiales multisectorielles Parcours Canada Vie.

Nom du fonds Ancien niveau de risque Nouveau niveau de

risque Fonds d'obligations mondiales multisectorielles

Parcours Canada Vie Faible à moyen Faible

Mises à jour de la stratégie de placement

Afin d'offrir une plus grande diversification et des rendements rajustés en fonction du risque, GPCV a approuvé des changements à la stratégie de placement du Fonds d'obligations de base Parcours Canada Vie faisant passer de 10 % à 30 % l'exposition des actifs en titres étrangers. Ce changement entrera en vigueur le 22 juillet 2022 ou aux environs de cette date.

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir. Les décisions en matière de fiscalité, de placement ou de toute autre nature devraient être prises, selon le cas, uniquement en s'appuyant sur les conseils d'un professionnel qualifié.

Fonds communs de placement de la Canada Vie, Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV)

GPCV est la filiale de gestion de fonds de placement de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

