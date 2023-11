LONDON, ON, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV), le gestionnaire des fonds communs de placement de la Canada Vie, a annoncé aujourd'hui qu'elle cherche à apporter des changements à sa gamme de fonds communs de placement. Cela comprend des fusions de fonds proposées, des discontinuations de fonds proposées, des changements de sous-conseillers, des réductions de frais de gestion, un changement de nom de fonds et des changements aux stratégies de placement. Ces changements visent à offrir aux conseillers et à leurs clients une gamme de fonds communs de placement simplifiée et plus concurrentielle.

Fusions de fonds

GPCV cherche à fusionner 20 fonds communs de placement de la Canada Vie le 26 janvier 2024 ou vers cette date. Ces fusions permettront aux conseillers et aux investisseurs de mieux s'y retrouver dans la gamme de fonds communs de placement de la Canada Vie. Toutes les fusions se feront en franchise d'impôt pour les investisseurs.

Fusions faisant l'objet d'un vote

Le 15 janvier 2024 ou autour de cette date se tiendra une assemblée extraordinaire au cours de laquelle les porteurs de parts seront invités à approuver les fusions décrites ci-dessous :

Fonds dissous Fonds prorogé Fonds de croissance moyennes capitalisations américaines Canada Vie Fonds de croissance petites et moyennes capitalisations américaines Canada Vie Fonds équilibré mondial de croissance Canada Vie Fonds de revenu stratégique mondial Canada Vie Fonds équilibré d'occasions mondiales de croissance Canada Vie Fonds mondial équilibré Canada Vie Fonds équilibré de valeur mondiale Canada Vie Fonds mondial équilibré Canada Vie Fonds de croissance américaine Canada Vie Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Canada Vie Fonds de valeur américaine Canada Vie Fonds de valeur des États-Unis Canada Vie Fonds d'actions européennes Canada Vie Fonds d'actions internationales Canada Vie Fonds mondial de dividendes Canada Vie Fonds d'actions mondiales toutes capitalisations Canada Vie Fonds Fondateurs d'actions mondiales Canada Vie Fonds d'actions mondiales toutes capitalisations Canada Vie Fonds de croissance internationale Canada Vie Fonds d'actions internationales Canada Vie Fonds de titres spécialisés nord-américains Canada Vie Fonds de croissance petites et moyennes capitalisations américaines Canada Vie Fonds d'infrastructure mondiale Canada Vie Fonds d'actifs réels diversifiés Canada Vie Fonds immobilier mondial Canada Vie Fonds d'actifs réels diversifiés Canada Vie Fonds science et technologie Canada Vie Fonds d'occasions de croissance mondiales Canada Vie

Le 30 novembre 2023 ou autour de cette date, un document de notification et d'accès sera envoyé par la poste à tous les investisseurs inscrits aux registres le 17 novembre 2023.

Fusions ne faisant pas l'objet d'un vote

Le Comité d'examen indépendant des fonds communs de la Canada Vie a examiné et approuvé les fusions de fonds décrites ci-dessous après avoir établi que les fusions, si elles sont mises en œuvre, aboutiront à un résultat juste et raisonnable pour chacun des fonds dissous.

Fonds dissous Fonds prorogé Fonds de revenu fixe canadien équilibré II Canada Vie Fonds de revenu fixe canadien équilibré Canada Vie Fonds de revenu stratégique II Canada Vie Fonds de revenu stratégique Canada Vie Fonds de croissance équilibrée canadienne II Canada Vie Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie Fonds d'actions canadiennes Canada Vie Fonds de croissance canadienne Canada Vie Fonds de dividendes principalement canadiens Canada Vie Fonds de dividendes canadiens Canada Vie Fonds de dividendes canadiens de base Canada Vie Fonds de dividendes canadiens Canada Vie

Les porteurs de parts qui détiennent des fonds dissous recevront un avis écrit décrivant les changements liés aux fusions au moins 60 jours avant la date d'effet.

Fermeture de fonds

Le 15 janvier 2024 ou autour de cette date se tiendra une assemblée extraordinaire au cours de laquelle les porteurs de parts seront invités à approuver la liquidation et la fermeture du Fonds d'obligations à court terme Canada Vie et du Fonds d'obligations tactiques canadiennes Canada Vie.

Advenant une approbation, la liquidation et la fermeture des fonds seront effectuées le 26 janvier 2024 ou vers cette date. Le 30 novembre 2023 ou autour de cette date, un document de notification et d'accès sera envoyé par la poste à tous les investisseurs inscrits aux registres le 17 novembre 2023.

Changement du sous-conseiller, changements aux stratégies de placement et réductions des frais de gestion du Fonds de revenu fixe multisectoriel mondial Canada Vie

Le 26 janvier 2024 ou vers cette date, le sous-conseiller du Fonds de revenu fixe multisectoriel mondial Canada Vie sera remplacé par Brandywine Global Investments. Le Comité d'examen indépendant des fonds communs de placement de la Canada Vie a formulé une recommandation positive quant à ce changement.

Comme suite de ce changement, GPCV apportera des changements aux stratégies de placement pour refléter la gestion du fonds, qui investira maintenant la totalité de ces actifs dans le Fonds d'obligations mondiales multisectorielles Canada Vie (le « fonds sous-jacent »). Ce changement n'entraînera aucune modification aux objectifs de placement de ce fonds.

De plus, les frais de gestion sont réduits de 5 points de base pour les séries suivantes de fonds.

Séries Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion A 1,60 % 1,55 % QF 1,10 % 1,05 % W 1,40 % 1,35 % F/QFW 0,90 % 0,85 %

Changement visant le sous-conseiller, changements aux stratégies de placement et changement de nom du Fonds concentré d'actions canadiennes Canada Vie

Le 27 novembre 2023 ou vers cette date, le sous-conseiller du Fonds concentré d'actions canadiennes Canada Vie sera remplacé par Gestion de placements Connor, Clark & Lunn. Comme suite de ce changement, GPCV changera le nom de ce fonds pour le Fonds d'actions fondamentales canadiennes Canada Vie. De plus, GPCV apportera des changements aux stratégies de placement pour refléter la gestion du fonds. Les stratégies de placement actuelles mettent l'accent sur les titres basés sur une analyse approfondie de chaque compagnie et les transactions lorsque les cours boursiers offrent des occasions, alors que les nouvelles stratégies de placement intégreront aussi des analyses approfondies de chaque titre tout en combinant une recherche macroéconomique pour aider à guider les décisions sur la répartition dans les secteurs. Le fonds passera aussi d'une approche qui repose sur un portefeuille concentré à un portefeuille comptant plus de titres et pouvant détenir jusqu'à 10 % de son actif à l'extérieur du Canada, dans des titres de participation étrangers.

Aucun changement n'est apporté aux objectifs de placement ni au niveau de risque de ce fonds à la suite de ce changement.

Réduction des frais de gestion pour le Fonds du marché monétaire Canada Vie

À compter du 9 novembre 2023, les frais de gestion seront réduits pour les séries suivantes du Fonds du marché monétaire Canada Vie :

Séries Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion A/RB 0,75 % 0,60 % QF 0,50 % 0,35 % W 0,60 % 0,50 % F/QFW 0,35 % 0,25 %

Modifications des stratégies de placement du Fonds de petites et moyennes capitalisations canadiennes Canada Vie

À compter du 9 novembre 2023, les stratégies de placement du fonds ont été modifiées afin de clarifier la façon dont le fonds est géré d'un point de vue régional et de permettre un plus grand potentiel de diversification en augmentant l'éventail de la répartition de l'actif pour les actions américaines. Aucun changement n'est apporté aux objectifs de placement ni au niveau de risque de ce fonds à la suite de ces changements.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) Gestion de placements Canada Vie est une société de gestion de placement qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. GPCV est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus.

Ces fonds sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée et distribués exclusivement par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée. Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

Canada Vie et le symbole social et Gestion de placements Canada Vie limitée sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

Renseignements: Liz Kulyk, vice-présidente adjointe, Relations avec les médias et Affaires publiques, Canada Vie, Téléphone : 204 391-8515, [email protected]