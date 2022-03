WINNIPEG, MB, le 24 mars 2022 /CNW/ - Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) a annoncé aujourd'hui qu'elle apportera des changements à six fonds équilibrés. Selon le fonds, ces changements pourraient avoir une incidence sur les noms des fonds, les stratégies de placement, les frais de gestion et les commissions de suivi de certaines séries, ainsi que sur la disponibilité de certains fonds.

La Corporation Financière Mackenzie (Placements Mackenzie) continuera d'agir à titre de sous-conseiller pour les fonds.

GPCV revoit régulièrement son offre de fonds communs de placement pour s'assurer que la gamme de produits continue de répondre aux besoins de placement en constante évolution des conseillers en sécurité financière et des investisseurs.

Les changements entrent en vigueur le 25 avril 2022 ou aux environs de cette date.

Aperçu des changements :

1. Changements de noms de fonds

Nom du fonds actuel Nouveau nom du fonds à la date d'effet Fonds de revenu canadien Canada Vie Fonds de revenu fixe canadien équilibré II Canada Vie Fonds de revenu mensuel Canada Vie Fonds de revenu stratégique II Canada Vie Fonds équilibré d'actions canadiennes Canada Vie Fonds de croissance équilibrée canadienne II Canada Vie Fonds de revenu mensuel mondial Canada Vie Fonds de revenu stratégique mondial Canada Vie

2. Réduction des frais de gestion

Les frais de gestion annuels de certaines séries du Fonds de revenu canadien Canada Vie, du Fonds de revenu fixe canadien équilibré Canada Vie, du Fonds équilibré d'actions canadiennes Canada Vie et du Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie seront réduits comme suit :

Fonds de revenu canadien

Canada Vie Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion en vigueur

le 25 avril 2022 ou aux environs de

cette date Séries A/T5 1,45 % 1,45 % (aucun changement) Séries F/F5 0,95 % 0,80 % Séries QF/QF5 0,95 % 0,75 % Séries W/W5 1,25 % 1,25 % (aucun changement) Séries FW/FW5/ QFW/QFW5 0,65 % 0,60 % Fonds de revenu fixe

canadien équilibré Canada Vie Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion en vigueur

le 25 avril 2022 ou aux environs de

cette date Séries A/T5 1,80 % 1,45 % Séries F/F5 0,80 % 0,80 % (aucun changement) Séries QF/QF5 0,80 % 0,75 % Séries W/W5 1,60 % 1,25 % Séries FW/FW5/ QFW/QFW5 0,60 % 0,60 % (aucun changement) Fonds équilibré d'actions

canadiennes Canada Vie Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion en vigueur

le 25 avril 2022 ou aux environs de

cette date Séries A/T5 2,00 % 1,85 % Séries F/F5 1,00 % 0,90 % Séries QF/QF5 1,00 % 0,85 % Séries W/W5 1,80 % 1,70 % Séries FW/FW5/ QFW/QFW5 0,80 % 0,70 % Fonds de croissance équilibrée

canadienne Canada Vie Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion en vigueur

le 25 avril 2022 ou aux environs de

cette date Séries A/T5 1,90 % 1,85 % Séries F/F5 0,90 % 0,90 % (aucun changement) Séries QF/QF5 0,90 % 0,85 % Séries W/W5 1,70 % 1,70 % (aucun changement) Séries FW/FW5/ QFW/QFW5 0,70 % 0,70 % (aucun changement)

3. Réduction des taux des commissions de suivi

Le taux des commissions de suivi de certaines séries du Fonds de revenu fixe canadien équilibré Canada Vie sera réduit comme suit :

Fonds Mode de souscription

avec frais d'acquisition Mode de souscription

avec frais modérés Mode de souscription

avec frais de rachat Séries A, T5, W et W5 Séries A, T5, W et W5 Séries A, T5, W et W5 Fonds de revenu fixe

canadien équilibré

Canada Vie 0,50 % Année 1 - 0,00 % Année 2 - 0,25 % Année 3 - 0,25 % Par la suite - 0,50 % 0,25 %

4. Plafonnement à l'égard des nouveaux investisseurs

Le Fonds de revenu mensuel Canada Vie et le Fonds équilibré d'actions canadiennes Canada Vie feront l'objet d'un plafonnement partiel. Cela signifie que chaque fonds sera fermé aux achats pour les nouveaux porteurs de parts, mais que les porteurs de parts existants pourront continuer d'acheter, d'échanger et de racheter des titres des fonds.

5. Changements apportés aux stratégies de placement

Les stratégies de placement du Fonds de revenu fixe canadien équilibré Canada Vie, du Fonds de revenu canadien Canada Vie, du Fonds de revenu mensuel Canada Vie, du Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie, du Fonds équilibré d'actions canadiennes Canada Vie et du Fonds de revenu mensuel mondial Canada Vie seront modifiées.

Les changements apportés aux stratégies visent à offrir aux investisseurs un meilleur potentiel de rendement et une meilleure gestion du risque grâce à une exposition largement diversifiée entre les catégories d'actif, les régions et les secteurs.

Polices de fonds distincts

Des changements semblables seront également apportés à certains fonds distincts détenus dans des polices de fonds distincts émises par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Les changements apportés aux fonds distincts entreront en vigueur le 27 mai 2022 ou aux environs de cette date.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV)

GPCV est la filiale de gestion de fonds de placement de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Le prospectus et le document Aperçu du fonds fournissent des renseignements importants sur les fonds communs de placement. Veuillez les lire attentivement avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

Une description des principales caractéristiques de la police de fonds distincts est présentée dans la notice explicative. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

