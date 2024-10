LONDON, ON, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) a annoncé aujourd'hui des changements à certains fonds communs de placement de la Canada Vie, notamment des changements de stratégies de placement, de sous-conseillers et de noms de fonds. Aucun changement n'est apporté aux objectifs de placement ni au niveau de risque des fonds.

Fonds de croissance principalement canadienne Canada Vie

Le 31 octobre 2024 ou aux environs de cette date, les stratégies de placement changeront pour refléter une approche à gestionnaires de portefeuille multiples et l'ajout d'un volet consacré aux actions de petite et moyenne capitalisation canadiennes et américaines pour une diversification accrue. Le sous-conseiller du fonds demeurera la Corporation Financière Mackenzie.

Fonds de croissance petites et moyennes capitalisations américaines Canada Vie

Le 5 novembre 2024 ou aux environs de cette date, les stratégies de placement changeront pour refléter une approche à gestionnaires de portefeuille multiples avec l'ajout de Mackenzie Investments Corporation, qui agira comme sous-conseiller avec le sous-conseiller existant, Corporation Financière Mackenzie. Ce changement permettra au fonds de tirer profit d'une stratégie de placement plus quantitative.

Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie

Le 6 novembre 2024 ou aux environs de cette date, les stratégies de placement changeront afin de refléter une approche à gestionnaires de portefeuille multiples et d'ajouter un volet consacré aux actions de petite et moyenne capitalisation canadiennes et américaines pour une diversification accrue. Le sous-conseiller du fonds demeurera la Corporation Financière Mackenzie. Aucun changement ne sera apporté à la composante en titres à revenu fixe du fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu Canada Vie

Le 18 novembre 2024 ou aux environs de cette date, les sous-conseillers du volet d'actions mondiales de ce fonds passeront de la Corporation Financière Mackenzie et de Setanta Asset Management Ltd. à Brandywine Global Investment Management, LLC et à Canada Life Asset Management Ltd. Aucun changement ne sera apporté au sous-conseiller du volet de titres à revenu fixe, la Corporation Financière Mackenzie. Les stratégies de placement seront modifiées en fonction des approches et des processus des deux nouveaux sous-conseillers. Avec ces changements, le fonds sera renommé Fonds d'actions mondiales et de revenu Canada Vie.

Fonds de valeur canadienne Canada Vie

Le 22 novembre 2024 ou aux environs de cette date, le sous-conseiller de ce fonds passera de Foyston, Gordon & Payne Inc. à la Corporation Financière Mackenzie. Les stratégies de placement seront modifiées en fonction de l'approche et du processus du nouveau sous-conseiller.

Fonds de croissance petites et moyennes capitalisations mondiales Canada Vie

Le 26 novembre 2024 ou aux environs de cette date, le sous-conseiller de ce fonds passera de la Corporation Financière Mackenzie à Royce & Associates, LP, qui gérera les placements sous-jacents, ainsi qu'à la Société Fiduciary Trust du Canada et à Franklin Advisers, Inc., qui superviseront la répartition de l'actif en actions de petites et moyennes capitalisations américaines et internationales. Les stratégies de placement seront modifiées en fonction de l'approche et du processus de placement des nouveaux sous-conseillers. Le fonds sera renommé Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Canada Vie.

Fonds de revenu fixe nord-américain à rendement élevé Canada Vie

Le 2 décembre 2024 ou aux environs de cette date, le sous-conseiller du fonds passera de la Corporation Financière Mackenzie à Brandywine Global Investment Management, LLC. Les stratégies de placement seront modifiées pour inclure une exposition aux titres à revenu fixe mondiaux à rendement élevé et pour refléter l'approche et le processus de placement du nouveau sous-conseiller. En raison de cette stratégie de placement élargie, le fonds sera renommé Fonds de revenu fixe mondial à rendement élevé Canada Vie.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) est une société de gestion de placements qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. GPCV est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus.

Ces fonds sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée et offerts exclusivement par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

