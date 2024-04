LONDON, ON, le 26 avril 2024 /CNW/ - Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) a annoncé aujourd'hui des changements à sa gamme de fonds communs de placement, notamment un plafonnement à l'égard des nouveaux investisseurs et des réductions de frais pour certains fonds.

Plafonnement à l'égard des nouveaux investisseurs

À compter du 17 juillet 2024, certaines séries des fonds suivants seront plafonnées. Cela signifie que ces séries seront fermées aux nouveaux investisseurs, mais que les investisseurs qui détenaient des titres de ces fonds avant le 17 juillet 2024 pourront continuer de souscrire, d'échanger et de faire racheter des titres des fonds.

Fonds Séries fermées aux nouveaux

investisseurs Fonds d'obligations mondiales de base Plus Canada Vie A, QF, W, F, QFW et N Fonds de revenu fixe sans contraintes Canada Vie A, QF, W, F, QFW et N Fonds de revenu fixe multisectoriel mondial Canada Vie A, QF, W, F, QFW et N

Réduction des frais

À compter du 17 juillet 2024, GPCV réduira les frais de gestion de certaines séries du Fonds d'obligations mondiales de base Plus Canada Vie et du Fonds de revenu fixe sans contraintes Canada Vie, comme il est indiqué ci-dessous. Les frais de gestion pour toutes les autres séries de ces fonds demeurent inchangés.

Fonds Séries Frais de

gestion

actuels Nouveaux

frais de

gestion Fonds d'obligations mondiales de base Plus

Canada Vie A 1,55 % 1,10 % QF 1,05 % 0,60 % W 1,35 % 1,05 % F et QFW 0,85 % 0,55 % Fonds de revenu fixe sans contraintes Canada Vie A 1,40 % 1,10 % W 1,20 % 0,95 %

À compter du 17 juillet 2024, la réduction des frais de gestion applicable aux séries A et QF du Fonds d'obligations mondiales de base Plus Canada Vie passera de 0,20 % à 0,10 % pour les placements admissibles excédant 100 000 $.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) est une société de gestion de placements qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. Gestion de placements Canada Vie limitée est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus.

Ces fonds sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée et distribués exclusivement par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée. Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

