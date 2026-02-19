La nouvelle offre de Gestion de patrimoine TD réunit les deux secteurs de gestion discrétionnaire de la Banque sous une nouvelle plateforme moderne et évolutive qui favorisera la croissance à long terme de la clientèle et des affaires.

TORONTO, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Gestion de patrimoine TD a annoncé aujourd'hui l'unification officielle de Gestion de portefeuille (GdeP) et du Programme de gestion privée de portefeuille de Conseils de placement privés (CPP) en une seule plateforme intégrée de gestion discrétionnaire des placements, œuvrant sous le cadre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).

La nouvelle offre combinée simplifie la façon dont Gestion de patrimoine TD assure sa gestion discrétionnaire en harmonisant les équipes, en renforçant les capacités de gestion de portefeuille et en créant une expérience plus fluide et plus évolutive pour les clients et les conseillers.

« Il s'agit d'une importante étape de l'évolution des Services privés, Gestion de patrimoine à la TD, affirme Paul Clark, chef de groupe, Gestion de patrimoine et TD Assurance. En unifiant notre plateforme discrétionnaire, nous rassemblons deux secteurs solides ainsi que les gestionnaires de portefeuille exceptionnels à leur tête. Voilà qui nous permet de renforcer notre capacité d'offrir des conseils de premier plan et une valeur plus grande aux Canadiens qui cherchent un partenaire de gestion de patrimoine complet à long terme. »

L'unification est très avantageuse tant pour les clients que pour les conseillers. Les clients continueront de compter sur une gestion de patrimoine discrétionnaire complète, désormais appuyée par une technologie améliorée et un plus grand choix de solutions de placement. Les conseillers, quant à eux, profiteront d'un modèle opérationnel consolidé qui réduira les irritants, renforcera le soutien de la pratique et leur donnera plus de temps pour offrir des conseils de grande qualité.

« Il s'agit d'outiller nos conseillers d'une plateforme de haut calibre, explique Ryan McNally, vice-président à la direction et chef, Services privés, Gestion de patrimoine TD. En simplifiant et en modernisant notre offre de gestion discrétionnaire des placements, nous permettons aux conseillers de passer encore plus de temps à fournir des renseignements et des conseils aux clients de façon proactive. Cela favorise donc notre réussite à long terme, et la leur. »

Pour en savoir plus sur les Services privés, Gestion de patrimoine TD, rendez-vous sur le site : https://www.td.com/ca/fr/investir/gestion-de-patrimoine/services-prives-gestion-de-patrimoine-td

