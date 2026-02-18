Des habitudes numériques risquées et un manque de connaissance créent un terrain propice aux fraudeurs.

TORONTO, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Alors que l'intelligence artificielle (IA) continue de se développer à un rythme effréné, un nouveau sondage de la TD révèle que les Canadiens craignent de plus en plus d'être victimes d'une fraude financière de nouvelle génération. Selon ce même sondage, trois Canadiens sur quatre (75 %) affirment que les avancées de l'IA les rendent plus vulnérables à la fraude financière, tandis que 82 % pensent que les fraudes sont de plus en plus difficiles à repérer. Par ailleurs, 86 % des répondants ont affirmé se sentir plus préoccupés par la fraude qu'il y a cinq ans, ce qui témoigne de la hausse marquée du phénomène au cours des dernières années. Pendant ce temps, le paysage actuel de la fraude continue d'avoir des répercussions importantes, alors que près d'un Canadien sur quatre (24 %) déclare avoir été victime de fraude ou de tentative de fraude l'an dernier, ou connaître quelqu'un l'ayant été.

« Les Canadiens doivent garder à l'esprit que les bons vieux réflexes en matière de prévention de la fraude sont toujours aussi efficaces, affirme Sophia Leung, vice-présidente à la direction, Plateforme Protection à la TD. Ne répondez pas aux communications non sollicitées. Bloquez-les et signalez-les dans la mesure du possible. Utilisez toujours des réseaux sécurisés. Ces mesures simples peuvent avoir des effets significatifs et réduire considérablement les risques. »

Des habitudes quotidiennes qui alimentent les risques

Malgré les préoccupations généralisées, plus de la moitié (52 %) des Canadiens sondés ont posé des gestes pouvant les rendre plus vulnérables à la fraude ou aux arnaques :

18 % utilisent un réseau Wi-Fi public pour accéder à leurs comptes personnels ou financiers

15 % ouvrent des pièces jointes provenant d'expéditeurs inconnus

15 % cliquent sur des liens reçus par courriel ou par texto sans d'abord en vérifier la provenance

13 % interagissent avec des offres en ligne douteuses

11 % téléchargent des applications ou des logiciels provenant de sources inconnues

Par ailleurs, de nombreux Canadiens admettent ne pas chercher activement d'information ou de conseils sur la prévention de la fraude :

41 % affirment ne jamais consulter de ressources ni demander de conseils ou de renseignements à ce sujet

42 % disent le faire au plus quelques fois par année, voire moins

Les entreprises font face à des menaces croissantes

Les entreprises canadiennes ne sont pas à l'abri de montée des fraudes et des arnaques financières. Les propriétaires d'entreprise affirment ressentir la pression et reconnaître le besoin urgent de se protéger :

66 % se sentent davantage exposés à la fraude qu'auparavant

61 % considèrent les crimes liés à l'IA comme une menace majeure

46 % ont été victimes d'au moins une tentative de fraude ou d'arnaque au cours des 12 derniers mois

« Les propriétaires d'entreprise craignent que les fraudeurs n'exploitent les avancées technologiques pour accéder aux données de leurs clients », explique Sherry Kalantari, directrice principale, Prévention de la fraude et Sensibilisation, Services bancaires aux entreprises. « Pour garder une longueur d'avance sur les acteurs malveillants, les propriétaires d'entreprise canadiens doivent continuer de revoir et de renforcer leurs protocoles de sécurité tout en se tenant informés des dernières tendances en matière de fraude et des moyens de les combattre. »

Sensibiliser sans alarmer

Bien que les chiffres soient préoccupants, la TD offre des conseils judicieux et un soutien pratique pour aider les Canadiens à reconnaître les arnaques et à se protéger.

« La technologie évolue rapidement, tout comme les techniques utilisées par les fraudeurs, ajoute Sophia Leung. La TD a créé le carrefour Prévention de la fraude, un centre de ressources en ligne conçu pour aider nos clients et le grand public à reconnaître, à prévenir et à signaler la fraude et les arnaques. Les clients peuvent également se tenir informés et surveiller l'activité de leur compte au moyen des Alertes de fraude TD, de Dépense TD et d'autres outils de gestion financière. »

Voici ce que vous offre la TD :

La page Web Protection contre la fraude de la TD et le carrefour Prévention de la fraude d'Actualités TD donnent des renseignements et des conseils précieux aux Canadiens qui souhaitent se tenir informés et tenir les membres de leur famille informés sur la prévention de la fraude et des arnaques financières.

Dépense TD est une application mobile qui aide à faire un suivi des achats et des opérations effectués à partir des comptes d'épargne, de chèques et de carte de crédit personnels en dollars canadiens de la TD, et à les regrouper automatiquement par catégories afin de mieux comprendre comment l'argent est dépensé. L'appli peut vous envoyer des avis d'opération d'achat en temps réel, ce qui vous aide à détecter rapidement les opérations frauduleuses.

Alertes de fraude TD vous permet de recevoir instantanément des avis par message texte à votre numéro de téléphone cellulaire canadien si la TD détecte une activité suspecte sur vos cartes de crédit TD ou vos cartes Accès TD.

Les fonctions de contrôle de carte de la TD peuvent aider les titulaires de carte TD à avoir l'esprit tranquille s'ils égarent leur carte Accès TD ou leur carte de crédit TD, car ils pourront la verrouiller ou la déverrouiller, pour une couche de sécurité additionnelle.

La vérification en deux temps (c.-à-d., code de vérification envoyé au moyen d'un message texte, d'un appel ou de l'appli Authentification TD) à l'ouverture de session de vos services bancaires en ligne offre de la souplesse tout en assurant une protection contre la fraude.

Pour les comptes des Services bancaires aux entreprises sur le Centre pour entreprises TD, la fonction Deux administrateurs offre une sécurité accrue en exigeant qu'un deuxième administrateur de système ou administrateur approuve tout changement administratif.

Rester vigilant et bien informé est essentiel pour se protéger contre les arnaques sophistiquées d'aujourd'hui. En profitant des ressources offertes, les clients de la TD (particuliers et entreprises) sont bien outillés pour se protéger contre les arnaques qui évoluent constamment dans le domaine des services financiers numériques.

À propos du sondage de la TD

Ce sondage de la TD, réalisé par Léger, s'est déroulé du 18 décembre 2025 au 5 janvier 2026 auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 517 adultes canadiens et de 262 propriétaires d'entreprise au Canada. Les résultats ont été pondérés par âge, genre et région (ainsi que par langue, au Québec) pour refléter la population, selon les données de recensement. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 500 personnes aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) estimée d'environ +/- 2,5 %, 19 fois sur 20.

