TORONTO, le 22 mars 2024 /CNW/ - Gestion de patrimoine Scotia est la fière lauréate de six prix Private Banking Awards 2024 d'Euromoney, qui visent à récompenser l'excellence des banques privées. Ces prix sont le signe que Gestion de patrimoine Scotia offre des conseils, des services et des solutions de premier plan dans l'industrie, en mettant à profit notre stratégie de planification globale pour nos clients, partout où nous sommes présents.

« Gestion de patrimoine Scotia est fière d'accepter ces prix au nom de nos clients du Canada et d'ailleurs dans le monde, pour qui nous travaillons à offrir des solutions financières novatrices », a affirmé Jacqui Allard, cheffe de groupe pour Gestion de patrimoine mondiale, à la Banque Scotia. « Le modèle entièrement intégré de planification globale que propose Gestion de patrimoine Scotia, avec les services de planification et les conseils spécialisés qui en forment la base, permet aux clients d'imaginer clairement leur avenir l'esprit tranquille. »

Gestion de patrimoine Scotia a été primée dans les catégories suivantes en 2024 :

Meilleure banque privée internationale aux Bahamas

Meilleure banque privée internationale aux îles Caïmans

Meilleure banque privée pour les solutions numériques au Chili

Meilleure banque privée internationale en Jamaïque

Meilleure banque privée pour les solutions numériques au Mexique

Meilleure banque privée pour le développement durable au Canada

« Gestion de patrimoine Scotia est bien intégrée dans les pays de l'Alliance du Pacifique, des Antilles et d'Amérique centrale, proposant des solutions de gestion de patrimoine sur mesure à nos clients, partout dans le monde où nous sommes présents », indique Raquel Costa, première vice-présidente de Gestion de patrimoine internationale, Banque Scotia. « Dans le cadre de notre engagement en matière de transformation numérique pour Gestion de patrimoine internationale, nous avons récemment lancé la plateforme pour les conseillers Wealth+ au Chili et au Pérou, qui rehausse l'expérience client et permet une meilleure collaboration entre les secteurs d'activité. Notre aventure avec Wealth+ ne fait que commencer, puisque nous continuerons de déployer la plateforme au Mexique, en Colombie, dans les Antilles et en Amérique centrale. »

La remise des prix Private Banking Awards 2024 d'Euromoney a eu lieu lors d'une cérémonie qui s'est tenue le 21 mars à Londres, au Royaume-Uni.

Pour en savoir plus sur Gestion de patrimoine Scotia, veuillez consulter le www.scotiagestiondepatrimoine.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils ainsi qu'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine, ainsi que des services liés aux marchés financiers. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (en date du 31 janvier 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, rendez-vous à www.banquescotia.com et suivez notre fil @Scotiabank sur X.

