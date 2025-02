OAKVILLE, ON, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Gestion de patrimoine Manuvie* est heureuse d'annoncer qu'Héritage MD, une société spécialisée dans les services-conseils en planification patrimoniale destinés aux professionnels de la santé, se joint à sa plateforme. Gestion de patrimoine Manuvie et Héritage MD visent à offrir aux professionnels de la santé des conseils d'experts et des services personnalisés de planification patrimoniale adaptés à leurs besoins uniques.

« Gestion de patrimoine Manuvie est heureuse d'accueillir l'équipe d'Héritage MD, qui offre aux professionnels de la santé des solutions financières personnalisées, précise Farhan Hamidani, chef de l'exploitation de Gestion de patrimoine Manuvie. En se joignant à Gestion de patrimoine Manuvie, Héritage MD accroît sa capacité à offrir des services de planification holistique et des services-conseils personnalisés d'experts aux professionnels qui dédient leur vie à prendre soin des autres. »

Héritage MD, qui se consacre à la préservation du patrimoine et à la protection du mieux-être de sa clientèle, reconnaît que les médecins, qui ont une carrière exigeante, doivent également composer avec des défis de gestion des finances personnelles.

« Il est déjà difficile pour la plupart des gens de s'y retrouver parmi les nombreuses options offertes en matière de services-conseils, ajoute Julie Seberras, cheffe, Solutions de planification de patrimoine et Gestion de cabinet à Gestion de patrimoine Manuvie. Pour les médecins, qui ont des horaires très chargés et de grandes responsabilités professionnelles, la tâche est encore plus corsée. Nous offrons des services de planification fiscale, d'accumulation de patrimoine, d'éducation financière et de formation, en plus de disposer de l'expertise et des ressources nécessaires pour guider nos clients à tous les stades de leur vie. »

Le Dr Renzo Cecere, chirurgien cardiaque, ancien chef du service de chirurgie cardiaque du Centre universitaire de santé McGill, cofondateur d'Héritage MD et président du Conseil Héritage, a à cœur la mission d'Héritage MD. « En tant que chirurgien, j'ai toujours offert des soins de classe mondiale à mes patients. Dans le même esprit, lorsque nous avons fondé Héritage MD, nous nous sommes engagés dès le premier jour à offrir l'excellence à nos clients et à leurs familles. »

Héritage MD se distingue par l'accessibilité de ses services. Offrant bien plus que des services aux personnes fortunées, Héritage MD veille à ce que tous les professionnels de la santé et leurs familles aient accès à des ressources de planification patrimoniale sophistiquées et à des conseils d'experts, quelle que soit l'étape de leur carrière ou leur situation financière.

« Héritage MD souhaite démocratiser l'accès aux services-conseils en gestion de patrimoine de premier ordre, traditionnellement réservés aux personnes très fortunées, et servir tous les professionnels de la santé, affirme Michael Goodman, président du conseil d'administration d'Héritage MD. Nous joindre à Gestion de patrimoine Manuvie est fondamental pour nous permettre de réaliser cette mission axée sur les objectifs et pour veiller à ce que les professionnels de la santé partout au Canada reçoivent le soutien qu'ils méritent. »

« Héritage MD et Gestion de patrimoine Manuvie partagent l'ambition d'offrir des services de planification financière de première qualité aux professionnels de la santé partout au pays, conclut Farhan Hamidani. Nous souhaitons soutenir une communauté prospère et contribuer à un avenir meilleur pour tous. »

* Gestion de patrimoine Manuvie inc. est inscrite tant à titre de courtier en placement qu'à titre de représentant en épargne collective auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements. Elle est aussi membre du Fonds canadien de protection des investisseurs. Services d'assurance Gestion de patrimoine Manuvie inc. est une agence d'assurance vie autorisée à exercer ses activités partout au Canada.

Manuvie, Manuvie & M stylisé, le M stylisé et Gestion de patrimoine Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées, sous licence.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie est responsable des placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite pour 19 millions de personnes, d'institutions et de participants à des régimes de retraite partout dans le monde. Notre mission est d'aider les gens à prendre des décisions plus claires et plus simples afin qu'ils puissent vivre mieux, et de leur donner les moyens de bâtir un avenir meilleur. En tant que partenaire à l'écoute de nos clients et gestionnaire responsable du capital des investisseurs, nous offrons à notre clientèle un savoir-faire établi en matière de gestion des risques, une grande expertise dans les domaines des marchés publics et privés, et des services complets en matière de régimes de retraite. Nous cherchons à fournir de meilleurs rendements sur les investissements et aider les gens à épargner et investir avec confiance pour assurer leur sécurité financière à long terme. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le site https://www.manulifeim.com/fr.

