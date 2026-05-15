TORONTO, le 15 mai 2026 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie limitée, qui procède régulièrement à un examen de sa gamme de fonds communs de placement, a annoncé aujourd'hui des mises à jour concernant les sous-conseillers dans le cadre de ses offres de placement. Tous les changements entreront en vigueur le 22 mai 2026 ou aux alentours de cette date, à la clôture des marchés.

Mises à jour concernant les sous-conseillers

Gestion de placements Manuvie limitée désigne Manulife Investment Management (Europe) Limited comme sous-conseiller pour le Fonds d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie et la Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie.

Gestion de placements Manuvie limitée met également fin au mandat de Manulife Investment Management (US) LLC en tant que sous-conseiller des fonds Manuvie suivants : Portefeuille Sécuritaire Manuvie, Portefeuille Modéré Manuvie, Portefeuille Équilibré Manuvie et Portefeuille Croissance Manuvie.

La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu au versement de commissions ou de commissions de suivi ainsi qu'au paiement de frais de gestion ou d'autres frais. Avant d'effectuer un placement, veuillez lire l'aperçu des fonds et/ou l'aperçu des FNB, selon le cas, ainsi que le prospectus simplifié. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les Fonds Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée.

Investissements Manuvie est une dénomination commerciale de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et de Gestion de placements Manuvie limitée.

Manuvie, le M stylisé, Manuvie et M stylisé et Investissements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie a pour mission de faciliter la prise de décisions et d'améliorer la vie des gens en les aidant à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Notre force réside dans la diversité de nos compétences en gestion d'actifs et dans nos capacités de distribution à l'échelle mondiale. Nos équipes de placement mondiales couvrent les actions, les titres à revenu fixe, le crédit non traditionnel, les marchés privés et les solutions multiactifs. Nous fournissons des services d'investissement, de conseils financiers et de plans de retraite à des millions de particuliers, d'institutions et de participants de régime de retraite partout dans le monde. Notre approche repose sur trois piliers de notre culture : Partenaire pour le progrès, Confiance en toute transparence et Curiosité intellectuelle. Ces valeurs déterminent la manière dont nous établissons des relations à long terme, mettons au point des stratégies d'investissement différenciées et donnons aux conseillers et aux clients les moyens de chercher à obtenir des résultats financiers significatifs. Que ce soit grâce à une technologie de pointe, à l'innovation en matière d'IA, à des conseils personnalisés ou à une gestion durable, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie est un partenaire de confiance qui aide ses clients à naviguer dans un environnement complexe et à investir en toute confiance. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

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SOURCE Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie