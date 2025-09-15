MONTRÉAL et TORONTO, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Gestion de patrimoine Bakish, forte de ses 20 ans d'expérience au service des professionnels de la santé à travers le Canada grâce à des plans financiers et d'investissement rigoureux, et Héritage MD, un cabinet-conseil spécialisé cofondé avec des médecins dirigeants du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et en lien avec la Fondation du CUSM, sont heureuses d'annoncer un partenariat. Soutenue par Gestion de patrimoine Manuvie, cette alliance combine la solidité institutionnelle, l'expertise indépendante et des liens profonds avec la communauté médicale afin de proposer une offre de gestion de patrimoine sur mesure à l'échelle nationale.

« Les professionnels de la santé consacrent leur vie à prendre soin des autres. Chez Héritage MD, nous croyons qu'ils méritent le même niveau d'engagement et d'expertise qu'ils offrent à leurs patients au quotidien », a souligné Michael Goodman, président exécutif de Héritage MD. « Le partenariat avec Gestion de patrimoine Bakish renforce notre capacité à protéger leur avenir financier avec le même soin qu'ils prodiguent aux autres. »

« Héritage MD a été créé avec une vision claire : accompagner les professionnels de la santé à chaque étape de leur vie, avec discernement, empathie et ce que notre secteur offre de meilleur. C'est une véritable bénédiction de voir cette vision devenir réalité », a ajouté le Dr Renzo Cecere, chirurgien cardiaque, cofondateur de Héritage MD et ancien chef de chirurgie cardiaque à McGill.

Un nouveau modèle pour les conseillers indépendants

Le partenariat entre Gestion de patrimoine Bakish et Héritage MD marque également le lancement de Héritage Fortune Familiale (Heritage Family Wealth), une plateforme stratégique nationale conçue pour unir des pratiques de conseil en gestion de patrimoine de haut niveau.

Héritage Fortune Familiale étend activement sa présence au niveau national en attirant les meilleurs conseillers grâce à des conditions de partenariat avantageuses et des opportunités de collaboration. Gestion de patrimoine Bakish devient le partenaire phare de cette initiative de croissance, illustrant le type d'expertise sur lequel les professionnels de la santé peuvent compter pour leurs besoins en planification financière.

« Nous sommes fiers d'être un partenaire fondateur de Héritage Fortune Familiale», a déclaré Joseph Bakish, CFA, CLU, CFP, CHS, TEP, et lauréat du prix IIAC Top Under 40 de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières. « Ce partenariat nous permet d'enrichir de façon significative notre offre de conseil en collaboration avec des experts à travers le Canada, créant ainsi des opportunités de croissance pour notre entreprise qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le secteur. »

Une vision nationale soutenue par la solidité institutionnelle et l'esprit entrepreneurial

Gestion de patrimoine Bakish bénéficiera du soutien de Gestion de patrimoine Manuvie, une plateforme indépendante de Manuvie qui offre des solutions de gestion de patrimoine grâce à un réseau de plus de 1 000 conseillers indépendants et plus de 230 succursales à travers le Canada.

« Gestion de patrimoine Bakish et Héritage MD allient la spécialisation de deux pratiques établies. Avec notre appui, cette combinaison deviendra une offre de conseil indépendante et accessible aux médecins et aux familles du milieu de la santé partout au Canada », a indiqué Farhan Hamidani, chef de la croissance, Gestion de patrimoine Manuvie.

À propos de Héritage MD

Préserver le patrimoine et protéger le bien-être. Fondée en partenariat avec des médecins dirigeants du CUSM, Héritage MD s'engage à démocratiser l'accès à des services de gestion de patrimoine de premier ordre, traditionnellement réservés aux familles les plus fortunées du pays, et à les rendre accessibles aux médecins et familles du milieu de la santé à travers le Canada.

En savoir plus : https://heritagemd.ca

À propos de Gestion de patrimoine Bakish

Dirigée par Joseph Bakish, Gestion de patrimoine Bakish est une firme indépendante de conseil en gestion de patrimoine reconnue à l'échelle nationale, avec plus de vingt ans d'expérience auprès des professionnels de la santé, du milieu académique et des familles fortunées multigénérationnelles. M. Bakish est également partenaire fondateur de Héritage Fortune Familiale.

À propos de Gestion de patrimoine Manuvie

Faisant partie de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine Manuvie offre des services de placement mondiaux, de conseils financiers et de régimes de retraite à 19 millions de particuliers, d'institutions et d'adhérents à des régimes de retraite à travers le monde. Notre mission est de simplifier la prise de décision et d'améliorer la vie des gens en leur donnant les moyens d'investir aujourd'hui pour un meilleur avenir. Partenaire engagé auprès de nos clients et gardien responsable du capital investi, nous mettons à disposition un héritage en gestion des risques, une expertise approfondie des marchés publics et privés, ainsi que des services complets en matière de retraite. Notre objectif est d'offrir de meilleurs résultats en matière de placement et d'impact, tout en aidant les gens à épargner et investir avec confiance pour un avenir financier plus sûr.

Certaines offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Pour plus d'informations, veuillez visiter manulifeim.com.

