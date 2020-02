Gestion de la forêt urbaine - Montréal accorde un soutien de plus de 1,8 M$ à la Soverdi pour la plantation de 10 000 arbres dans le domaine privé

MONTRÉAL, le 13 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a octroyé un soutien annuel de plus de plus de 1,8 M$ à la Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) en vue de planter 10 000 arbres sur le domaine privé et institutionnel.

La contribution de Montréal pour l'année en cours permettra la plantation de 10 000 nouveaux arbres dans des secteurs minéralisés ainsi que l'entretien des plantations antérieures. Elle constitue un incitatif important pour les institutions et les entreprises montréalaises qui souhaitent investir dans la plantation de diverses espèces d'arbres.

« Notre appui témoigne de notre confiance et de notre satisfaction envers la Soverdi, qui partage notre vision de faire de Montréal une métropole plus verte et plus saine, en plus de rallier plusieurs entreprises privées et institutions à la cause du verdissement montréalais. Tous ces engagements constituent un pas important vers la transition écologique entreprise par notre administration », a déclaré Robert Beaudry, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif.

« La contribution financière de la Ville de Montréal est un levier important pour convaincre les acteurs des secteurs privés et institutionnels de s'impliquer à nos côtés, en verdissant leurs terrains ou en finançant eux aussi des projets de plantation. Ce sont ainsi plus de 63 000 arbres de taille respectable qui ont été plantés sur les terrains d'écoles, d'institutions de santé, de commerces de proximité et dans des quartiers industriels, là où la population vit et travaille. Grâce à cet important appui, la Soverdi et ses partenaires de l'Alliance forêt urbaine pourront réaliser des projets de qualité pour une forêt urbaine de plus en plus riche et diversifiée, au profit de la santé de tous », a ajouté Malin Anagrius, directrice générale de la Soverdi.

Depuis près d'une trentaine d'années, la Soverdi contribue à la plantation de milliers d'arbres à travers des centaines de projets sur le territoire du Grand Montréal. L'entreprise s'occupe aussi de la densification du verdissement sur les domaines privé et institutionnel, lesquels représentent 66 % du territoire de la Ville de Montréal.

