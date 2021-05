TORONTO, le 25 mai 2021 /CNW/ - Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), à titre de gestionnaire, a annoncé aujourd'hui son intention d'instaurer des frais d'administration fixes pour les Fonds Investissements Renaissance, les Portefeuilles Axiom et les Mandats privés Renaissance (chacun étant un « fonds » et, collectivement, les « fonds ») indiqués à l'annexe A du présent communiqué. Ces frais d'administration fixes remplaceront les charges d'exploitation variables actuellement imputées à ces fonds (la « proposition de frais d'administration »).

Sous réserve de l'approbation des porteurs de parts, et si GAC procède au changement, la proposition de frais d'administration entrera en vigueur le 1er septembre 2021. GAC serait alors responsable des charges d'exploitation de chaque fonds, à l'exception de certaines dépenses, en échange du paiement par le fonds de frais d'administration fixes. Les frais d'administration fixes s'appliqueront à toutes les catégories de chaque fonds, à l'exception des catégories O et OH, le cas échéant.

Les avantages pour les porteurs de parts des frais d'administration fixes comprennent une prévisibilité et une transparence accrues du ratio des frais de gestion (RFG) de chaque catégorie des fonds. Le RFG comprendra les frais de gestion, les frais d'administration fixes, certaines dépenses et les taxes applicables. Il est attendu que le RFG de chacune des catégories de chacun des fonds touchés par la proposition de frais d'administration soit inférieur ou égal au dernier RFG publié pour cette catégorie. Les porteurs de parts obtiendront également une protection contre les augmentations éventuelles des charges d'exploitation. Le Comité d'examen indépendant des fonds a examiné la proposition de frais d'administration en ce qui a trait aux conflits d'intérêts potentiels et a formulé une recommandation favorable, ayant déterminé que la proposition de frais d'administration produit un résultat juste et raisonnable pour chaque fonds.

Des assemblées extraordinaires visant à faire approuver la proposition de frais d'administration par les porteurs de parts auront lieu le 30 juillet 2021 ou aux alentours de cette date. Un vote distinct sur la proposition de frais d'administration sera tenu pour chaque fonds, à l'exception de certaines catégories dont les porteurs n'auront pas droit de vote et ne recevront qu'un avis de la proposition de frais d'administration. Les documents liés aux procurations pour les porteurs de parts ayant un droit de vote et l'avis destiné aux porteurs de parts sans droit de vote devraient être envoyés aux alentours du 24 juin 2021.

Catégories touchées

Les porteurs inscrits le 8 juin 2021 qui détiennent des parts dans les catégories suivantes des fonds auront le droit de voter à l'égard de la proposition de frais d'administration :

Fonds Catégories avec droit de vote Famille de fonds Investissements Renaissance Catégorie A, catégorie T4, catégorie T6, catégorie T8*, catégorie H, catégorie HT4, catégorie HT6, catégorie Plus, catégorie Plus-H*, catégorie Sélecte*, catégorie Sélecte T4*, catégorie Sélecte T6*, catégorie Sélecte T8*, catégorie Élite*, catégorie Élite T4*, catégorie Élite T6* et catégorie Élite T8* Portefeuilles Axiom Catégorie A, catégorie T4, catégorie T6, catégorie T8*, catégorie Sélecte*, catégorie Sélecte T4*, catégorie Sélecte T6*, catégorie Élite*, catégorie Élite T4* et catégorie Élite T6* Mandats privés Renaissance Catégorie Plus, catégorie Plus T4, catégorie Plus T6, catégorie Plus-H, catégorie Plus-H T4 et catégorie Plus-H T6

*Catégories de parts fermées à l'achat au 1er septembre 2017

Les porteurs de parts des catégories de fonds suivantes n'ont pas à approuver la proposition de frais d'administration et ne voteront donc pas à l'égard de celle-ci. Ils recevront un préavis d'au moins 60 jours avant la mise en œuvre du changement, conformément à la loi pertinente sur les valeurs mobilières :

Fonds Catégories sans droit de vote Famille de fonds Investissements Renaissance Catégorie F, catégorie FT4, catégorie FT6, catégorie FH, catégorie FHT4, catégorie FHT6, catégorie F-Plus*, et catégorie FH-Plus*. Portefeuilles Axiom Catégorie F, catégorie FT4 et catégorie FT6. Mandats privés Renaissance Catégorie A, catégorie C, catégorie I, catégorie F-Plus, catégorie F-Plus T4, catégorie F-Plus T6, catégorie FH-Plus, catégorie FH-Plus T4, catégorie FH-Plus T6, catégorie N-Plus, catégorie N-Plus T4, catégorie N-Plus T6, catégorie NH-Plus, catégorie NH-Plus T4, catégorie NH-Plus T6 et catégorie S.

*Catégories de parts fermées à l'achat au 1er septembre 2017

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

À propos de Gestion d'actifs CIBC inc.

GAC, filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels ou de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs du Canada et administre des biens de plus de 153 G$ (en mars 2021).

Annexe A

Portefeuilles Axiom Portefeuille 100 % actions Axiom Portefeuille équilibré de croissance Axiom Portefeuille équilibré de revenu Axiom Portefeuille canadien de croissance Axiom Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom Portefeuille de titres étrangers de croissance Axiom Portefeuille mondial de croissance Axiom Portefeuille de croissance à long terme Axiom Famille de fonds Investissements Renaissance Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations Renaissance Fonds équilibré canadien Renaissance Fonds d'obligations canadiennes Renaissance Fonds de valeur de base canadien Renaissance Fonds de dividendes canadien Renaissance Fonds de croissance canadien Renaissance Fonds de revenu mensuel canadien Renaissance Fonds de petites capitalisations canadien Renaissance Fonds de bons du Trésor canadiens Renaissance Fonds Chine plus Renaissance Fonds d'obligations de sociétés Renaissance Fonds de revenu diversifié Renaissance Fonds de marchés émergents Renaissance Fonds à rendement flexible Renaissance Fonds de revenu à taux variable Renaissance Fonds d'obligations mondiales Renaissance Fonds accent mondial neutre en devises Renaissance Fonds accent mondial Renaissance Fonds de croissance mondial neutre en devises Renaissance Fonds de croissance mondial Renaissance Fonds de sciences de la santé mondial Renaissance Fonds d'infrastructure mondial neutre en devises Renaissance Fonds d'infrastructure mondial Renaissance Fonds des marchés mondiaux Renaissance Fonds immobilier mondial neutre en devises Renaissance Fonds immobilier mondial Renaissance Fonds de sciences et de technologies mondial Renaissance Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance Fonds de valeur mondial Renaissance Fonds d'obligations à haut rendement Renaissance Fonds de dividendes international Renaissance Fonds d'actions internationales neutre en devises Renaissance Fonds d'actions internationales Renaissance Fonds de revenu élevé Renaissance Fonds du marché monétaire Renaissance Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance Portefeuille optimal d'actions mondiales neutre en devises Renaissance Portefeuille optimal d'actions mondiales Renaissance Portefeuille optimal de croissance et de revenu Renaissance Portefeuille optimal de revenu Renaissance Portefeuille optimal d'avantages sur l'inflation Renaissance Fonds d'obligations à rendement réel Renaissance Fonds de revenu à court terme Renaissance Fonds d'obligations de sociétés en dollars américains Renaissance Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance Fonds d'actions américaines Renaissance Fonds d'actions américaines de croissance neutre en devises Renaissance Fonds d'actions américaines de croissance Renaissance Fonds de revenu d'actions américaines Renaissance Fonds d'actions américaines de valeur Renaissance Fonds du marché monétaire américain Renaissance Mandats privés Renaissance Mandat privé d'actions canadiennes Renaissance Mandat privé de revenu fixe canadien Renaissance Mandat privé d'actions américaines Renaissance Mandat privé d'actions internationales Renaissance Mandat privé d'actions des marchés émergents Renaissance Mandat privé d'obligations mondiales Renaissance Mandat privé de revenu ultra court terme Renaissance Mandat privé de revenu d'actions Renaissance Mandat privé de revenu fixe multisectoriel Renaissance Mandat privé de revenu mondial équilibré d'actifs multiples Renaissance Mandat privé mondial équilibré d'actifs multiples Renaissance Mandat privé d'actions mondiales Renaissance Mandat privé d'actifs réels Renaissance

SOURCE CIBC

Renseignements: Trish Tervit, Affaires publiques, 416 813-9119 ou [email protected]

Liens connexes

www.cibc.com