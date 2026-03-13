TORONTO, le 13 mars 2026 /CNW/ - Gestion d'actifs CIBC Inc. (« GAC ») a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux FNB Avantis-CIBC qui viennent s'ajouter à sa gamme d'offres de fonds canadiens et américains annoncée précédemment. Le FNB d'actions internationales Avantis-CIBC et le FNB d'actions de valeur mondiales à faible capitalisation Avantis-CIBC ont conclu l'offre initiale de leurs parts et commencent à se négocier à la Bourse de Toronto (TSX) aujourd'hui.

Symbole Nom du FNB CADE FNB d'actions internationales Avantis-CIBC CASV FNB d'actions de valeur mondiales à faible capitalisation Avantis-CIBC

Les opérations du FNB de répartition de l'actif toutes actions Avantis-CIBC (CAGE) commencera à la TSX le 18 mars 2026.

Avantis Investors, une offre de placement d'American Century Investments, gestionnaire d'actifs mondial, est l'un des fournisseurs de FNB actifs dont la croissance est la plus rapide, qui a dépassé les 125 milliards de dollars d'actifs sous gestion le 28 février 2026.

Pour en savoir plus sur les nouveaux FNB Avantis-CIBC, consultez le CIBC.com/fnb.

Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc. (« GACI »), une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des FNB CIBC ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez composer le 1 888 888-3863, vous adresser à votre conseiller ou visiter CIBC.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, et il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit explicite de Gestion d'actifs CIBC inc.

MD Le logo CIBC est une marque déposée de commerce de la Banque CIBC, utilisée sous licence.

American Century Investment Management, Inc. (« ACIM ») est un conseiller en placement inscrit aux États-Unis en vertu de l'Investment Advisers Act of 1940 de la Securities and Exchange Commission. ACIM n'est pas inscrit en vertu de la Loi canadienne sur les valeurs mobilières et s'appuie sur des dispenses à l'obligation de s'inscrire en tant que conseiller au Canada.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. En raison de ses biens administrés qui dépassaient les 288* G$ au 31 décembre 2025, GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs du Canada.

*Actifs sous gestion en date du 31 décembre 2025. Ce chiffre comprend 59 G$ de mandats d'actifs multiples et d'actifs avec superposition de devises (montant nominal) et 45 G$ d'actifs gérés par des sous-conseillers tiers. Toutes les données sont exprimées en dollars canadiens.

SOURCE CIBC

Pour tout complément d'information : Kira Smylie, Affaires publiques CIBC, 416 980-2949 ou [email protected]