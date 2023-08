TORONTO, le 28 août 2023 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) a annoncé aujourd'hui des changements de sous-conseillers en valeurs et une mise à jour de la cote de risque de certains fonds.

Changement de sous-conseiller en valeurs

À compter du 30 septembre 2023, ou vers cette date, les responsabilités de gestion de portefeuille des fonds suivants seront assumées ou réattribuées par les conseillers ou les sous-conseillers en valeurs suivants :

Fonds Responsabilités de gestion de portefeuille Fonds commun d'actions US Impérial CIBC Private Wealth Advisors, Inc. J.P. Morgan Asset Management Gestion d'actifs CIBC inc. Mandat privé d'actions américaines CIBC CIBC Private Wealth Advisors, Inc. J.P. Morgan Asset Management Gestion d'actifs CIBC inc. Fonds d'actions américaines de valeur Renaissance J.P. Morgan Asset Management

Mises à jour des cotes de risque

Les changements figureront dans le renouvellement de la famille de fonds d'Investissements Renaissance, les Portefeuilles Axiom, les Mandats privés CIBC, les Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC, les Fonds de titres à revenu fixe CIBC et le prospectus simplifié des Fonds communs de placement non traditionnels CIBC, avec prise d'effet le 28 août 2023 ou vers cette date.

Les nouvelles cotes de risque ont été établies conformément à la méthode normalisée de classification du risque prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Aucun changement n'a été apporté aux objectifs de placement, aux stratégies de placement ou à la gestion des fonds communs de placement touchés. GAC évalue la cote de risque de chaque fonds au moins une fois par année et apporte des ajustements lorsque le niveau de risque de placement existant ne convient plus.

Nom Ancienne cote de risque Nouvelle cote de risque Portefeuille optimal de revenu Renaissance Faible Faible à moyenne Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance Moyenne Moyenne à élevée Mandat privé de revenu mondial équilibré d'actifs multiples CIBC Faible Faible à moyenne Mandat privé de revenu d'actions CIBC Faible à moyenne Moyenne Fonds de créances mondiales CIBC Faible Faible à moyenne

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au

www.cibc.com/ca/media-centre .

À propos de Gestion d'actifs CIBC inc.

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure aux investisseurs institutionnels ou de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs du Canada et administre des biens de plus de 170 G$ en juillet 2023.

SOURCE CIBC

Renseignements: Kira Smylie, Communications et affaires publiques CIBC, 416 980-2949 ou [email protected]