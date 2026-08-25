Gestion d'actifs CIBC annonce les distributions en espèces de FNB CIBC pour le mois d'août 2026

TORONTO, le 25 août 2026 /CNW/ -- La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces pour le mois d'août 2026 des FNB CIBC et des séries FNB des Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC et des solutions d'investissement durable CIBC.

Les porteurs de parts inscrits en date du 31 août 2026 recevront des distributions en espèces payables le 3 septembre 2026. Voici les détails des montants finaux distribués « par part » :

FNB CIBC Symbole

boursier Bourse Distributions en

espèces par part ($) FNB actif d'obligations à taux variable de qualité CIBC CFRN TSX 0,050 $ FNB actif d'obligations de sociétés de qualité CIBC CACB TSX 0,075 $ FNB à rendement flexible CIBC (couvert en $ CA) CFLX TSX 0,077 $ Fonds commun prudent de titres à revenu fixe CIBC - Série FNB CCNS TSX 0,059 $ Fonds commun de base de titres à revenu fixe CIBC - Série FNB CCRE TSX 0,065 $ Fonds commun de base Plus de titres à revenu fixe CIBC - Série FNB CPLS TSX 0,071 $ FNB indiciel obligataire canadien CIBC CCBI TSX 0,049 $ FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA) CGBI TSX 0,042 $ Fonds durable d'obligations canadiennes de base Plus CIBC - Série FNB CSCP CBOE 0,050 $ FNB de dividendes canadien à faible volatilité Qx CIBC CQLC CBOE 0,079 $ FNB de dividendes américain à faible volatilité Qx CIBC CQLU CBOE 0,031 $ FNB de dividendes international à faible volatilité Qx CIBC CQLI CBOE 0,071 $ FNB indiciel d'obligations canadiennes à court terme CIBC CSBI TSX 0,062 $ Fonds d'obligations de première qualité 2026 CIBC - Série FNB CTBB CBOE 0,038 $ Fonds d'obligations de première qualité 2027 CIBC - Série FNB CTBC CBOE 0,034 $ Fonds d'obligations de première qualité 2028 CIBC - Série FNB CTBD CBOE 0,037 $ Fonds d'obligations de première qualité 2029 CIBC - Série FNB CTBE CBOE 0,048 $ Fonds d'obligations de première qualité 2030 CIBC - Série FNB CTBF CBOE 0,037 $ Fonds d'obligations de première qualité 2031 CIBC - Série FNB CTBG CBOE 0,030 $ Fonds d'obligations américaines de première qualité 2026 CIBC - Série FNB (en $ US)* CTUD.U CBOE 0,027 $ Fonds d'obligations américaines de première qualité 2027 CIBC - Série FNB (en $ US)* CTUE.U CBOE 0,024 $ Fonds d'obligations de première qualité 2028 CIBC - Série FNB (en $ US)* CTUF.U CBOE 0,025 $ Fonds d'obligations de première qualité 2029 CIBC - Série FNB (en $ US)* CTUG.U CBOE 0,037 $ Fonds d'obligations de première qualité 2030 CIBC - Série FNB (en $ US)* CTUH.U CBOE 0,021 $ Fonds d'obligations de première qualité 2031 CIBC - Série FNB (en $ US)* CTUI.U CBOE 0,030 $ Fonds d'obligations de première qualité échelonnées sur 1 an à 5 ans CIBC - Série FNB CLBF CBOE 0,043 $ FNB de gestion de trésorerie Plus CIBC CCAD TSX 0,100 $ FNB de gestion de trésorerie Plus en dollars américains CIBC ($ US)* CUSD.U TSX 0,159 $ FNB d'obligations gouvernementales canadiennes à long terme CIBC CALB TSX 0,047 $ Fonds de revenu avantage CIBC - Série FNB CCLO CBOE 0,080 $ FNB d'option d'achat couverte des banques canadiennes CIBC CCCB TSX 0,160 $ FNB d'option d'achat couverte de dividende élevé canadien CIBC CCDC TSX 0,155 $ FNB CIBC vente d'options d'achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés CUDC TSX 0,125 $ FNB d'option d'achat couverte de dividende élevé américain CIBC (couvert en $ CA) CUDC.F TSX 0,125 $ Fonds canadien d'obligations CIBC - Série FNB CCBA CBOE 0,071 $ Fonds de revenu à court terme CIBC - Série FNB CSTB CBOE 0,058 $

* Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds CUSD.U, CTUD.U, et CTUE.U, CTUF.U, CTUG.U, CTUH.U et CTUI.U.

Les FNB CIBC, la série FNB de titres à revenu fixe CIBC et les Fonds d'obligations de première qualité CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc., une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans des FNB peuvent tous être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire les prospectus des FNB CIBC ou les documents Aperçu du FNB avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, composez le 1 888 888-3863, adressez-vous à votre conseiller ou visitez www.cibc.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les FNB CIBC sont offerts par des courtiers inscrits.

L'indice Morningstar® Mondial excluant le Canada Obligations (couvert en $ CA) MC est une marque de commerce ou de service de Morningstar, Inc. que Gestion d'actifs CIBC est autorisée à utiliser à certaines fins aux termes de licences. Le FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA) n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par Morningstar, et Morningstar ne fait aucune déclaration concernant la pertinence d'investir dans le FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA).

L'indice des obligations à court terme FTSE CanadaMC et l'indice des obligations universelles FTSE CanadaMC ne sont pas liés, parrainés, endossés, vendus ou promus par le London Stock Exchange Group plc et ses sociétés de groupe (collectivement, le « LSE Group »). Le LSE Group n'accepte aucune responsabilité à l'égard de quiconque découlant de l'utilisation de l'indice des obligations à court terme FTSE CanadaMC et de l'indice des obligations universelles FTSE CanadaMC ou des données sous-jacentes.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre.

À propos de Gestion globale d'actifs CIBC

Gestion globale d'actifs CIBC (GGA CIBC), la filiale de gestion d'actifs de la Banque CIBC, est l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au Canada. Établie en 1971, Gestion globale d'actifs CIBC offre une vaste gamme de solutions de placement, notamment des fonds communs de placement, des FNB, des solutions de portefeuille, des placements non traditionnels, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée et une gestion de portefeuille institutionnelle. Comptant des équipes partout au Canada et aux États-Unis, Gestion globale d'actifs CIBC offre des services à des particuliers à valeur nette élevée et à des clients institutionnels en Amérique du Nord ainsi qu'à des clients institutionnels partout dans le monde. Au 31 mars 2026, GGA CIBC gérait 398 G$ d'actifs sous gestion. Pour en savoir plus, visitez le site cibc.com/fr/asset-management ou suivez-nous sur LinkedIn et YouTube.

1 Gestion globale d'actifs CIBC (anciennement « TAL Gestion globale d'actifs inc. ») a été fondée en 1972 en tant que société privée de gestion de placements. La Banque CIBC a acquis une participation dans cette société en 1994, puis en est devenue la propriétaire exclusive en 2001.



2 Ce chiffre comprend un montant nominal de 57 G$, 125 G$ d'actifs de Gestion privée CIBC aux États-Unis et 28 G$ d'actifs gérés par des sous-conseillers tiers. Toutes les données sont exprimées en dollars canadiens. Au 31 mars 2026.

SOURCE CIBC

Renseignements additionnels : Kira Smylie, Affaires publiques CIBC, 416 980-2949, ou [email protected]